Kita-Plätze für Kinder aus der Ukraine schon eingeplant

Wie Jugendamtsleiter Bernd Tübing weiter mitteilte, sind die Anmeldequoten für das anstehende Kita-Jahr 2022/23 im August für unter Dreijährige erneut hoch: 46,66 Prozent. „Damit werden wir landesweit wohl wieder Spitzenwerte haben“, sagte Tübing. Billerbeck hat dabei mit fast 54 Prozent die Nase vorn von den Orten im Jugendamtsbezirk – das sind alle außer Coesfeld und Dülmen, die über eigene Jugendämter verfügen. Bei den über Dreijährigen sind 98 Prozent der Kinder angemeldet.

Der Jugendhilfeausschuss stimmte dem Kitaplan einhellig zu.

In absoluten Zahlen steigt der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Kindergartenjahr 2022/23 weiter. In den neun Kommunen plant der Kreis 6512 Betreuungsplätze in 107 Kindertageseinrichtungen. Das sind 20 Plätze mehr als im laufenden Kindergartenjahr. Zwei neue Kitas entstehen – in Nottuln und in Südkirchen. Außerdem werden sechs zusätzliche Gruppen eingerichtet – in Ascheberg (zwei), Billerbeck (zwei), Olfen (eine) und Osterwick (eine). Damit entstehen 34 Plätze mehr für unter Dreijährige und 70 Plätze mehr für über Dreijährige.