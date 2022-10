Klassik und Digital auf der Ziellinie

Auf dem Indoor-Fußballplatz, im Lager, in schicker Cafeteria: Die Mommenta Münsterland ist zurück und bietet zwischen dem 30. Oktober und 3. Dezember vier außergewöhnliche Konzerte an ebenso außergewöhnlichen Spielorten.

Konzertreihe Mommenta Münsterland startet in neuer DJK-Halle

Herausragende Musiker, die Klassik neu interpretieren in Arbeitsräumen, die Unternehmen zur Verfügung stellen – so lautet, kurz gefasst, das Konzept für die Konzertreihe, die die GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit aus Münster zum inzwischen 19. Mal veranstaltet. Unterstützt wird die Reihe von der VR-Bank Westmünsterland.

„Klassik ist heute anders“, sagt GWK-Geschäftsführerin Dr. Susanne Schulte. „Wir wollen zeigen, dass diese Musik auch jüngere Menschen begeistern kann.“ Denn für die seien „steife Konzertsäle mit Silbersee“ oftmals nichts. Mit Mommenta wolle die GWK außergewöhnliche Musiker fördern und ihren inspirierenden Sound zugleich einem breiten Publikum näherbringen. „Zugleich soll die Konzertreihe Entrée für jüngere Zuschauer sein“, sagt Thomas Borgert von der VR-Bank Westmünsterland.

Zum Auftakt präsentieren Anna Stegmann mit Blockflöten und Jorge Jimenez mit Violine, Viola, Fidel und Electronics ihr Programm „Zenit“. Flöte ist nicht gleich Flöte. Bis zur Kontrabassflöte reichen die Instrumente im Gepäck. „Alle, die Blockflöte doof finden, werden hinterher staunend sagen: Dass es sowas gibt“, prophezeit Schulte. Auf dem Soccer-Feld der neuen Halle DJK Sportwelt im Gewerbegebiet Otterkamp in Coesfeld erklingt das Konzert am 30.10. – wo gestern auf der Mittellinie das Pressegespräch zu der Konzertreihe stattfand. Das Dach der früheren Tennishalle war voriges Jahr unter Schneelast eingebrochen. Inzwischen ist die Halle fast fertig saniert, wurde vergrößert und hat ein neues Konzept bekommen. Von Bogenschießen über Kampfsportarten, Yoga, Fußball und dem Trendsport Padel-Tennis bis hin zu Golf mit Hightech-Simulatoren sowie Betriebssport und Kindergeburtstagen mit Bubblefußball ist die 3500 qm große Halle nun multifunktional nutzbar. „Einen Tag vor der Inbetriebnahme findet das Konzert statt und so können wir Interessierten die neue Halle schon zeigen“, freut sich DJK-Vorstand Michael Laukamp.

Das zweite Konzert im Kreis Coesfeld findet am 17. November in Dülmen unter dem Motto „Percussion Reloaded“ im Lager des Eventausrüsters MP Veranstaltungstechnik statt. Das Trio Repercussion „ist eines der coolsten Ensembles mindestens in NRW“, verspricht Schulte. Die Gruppe bietet einen Mix aus Analog und Digital und bringt dafür ‘zig Schlaginstrumente mit. Klassische Momente verbinden sich mit elektrischem

Sound, mit Rock, Pop und Hiphop sowie außereuropäischen Musikformen.

Zwei weitere Konzerte finden im Kreis Borken in Gescher und in Borken statt.

0 Tickets ab Donnerstag (6.10.) zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15, für Schüler fünf) online unter www.gwk-ticketshop.reservix.de oder vor Ort in den VR-Banken in Coesfeld (Kupferstr. 28) und Dülmen (Westring 30) sowie Borken und Gescher; der Allgemeinen Zeitung in Coesfeld (Rosenstr.) | www.gwk-online.de

Von Blockflöte bis Percussion

- Sonntag, 30.10., Coesfeld, DJK Sportwelt, Gewerbegebiet Otterkamp, 18 Uhr: „Zenit. Stücke aus 800 Jahren und elektronische Soundscapes“. Anna Stegmann (Blockflöten) und Jorge Jimenez (Violine, Viola, Fidel, Electronics)

Anna Stegmann, die in Münster aufwuchs, in Amsterdam und London lebt und unterrichtet, ist laut GWK eine der besten Blockflötisten Europas. Sie und der spanische, weltweit gastierende Geigenvirtuose Jorge Jiménez laden zu einer innovativen Klangwelt aus Altem und Neuem ein.

- Donnerstag, 17.11., Dülmen, MP Veranstaltungstechnik, 19.30: „Percussion Reloaded“ mit dem Trio Repercussion. Mehrfach ausgezeichnet, bietet das Trio Musik für Schlagwerk in einem Mix aus Analog und Digital. Die drei Schlagzeuger verbinden klassische Elemente mit Improvisation und rhythmischem Drive, mit elektronischen Sounds, Rock-, Pop- oder Hiphop-Elementen.

- Samstag, 19.11., Gescher (Kreis Borken); d.velop, 19.30 Uhr; „Busy Bassists“ mit dem Trio Abassionato (Kontrabässe). Analog trifft digital. In der schicken Caféteria des internationalen Softwareherstellers d.velop bringen die Musiker farbenreiche Stücke in tiefsten Lagen auf die Bühne.

- Samstag, 3.12., Borken: Baufachmarkt Lueb+Wolters; 19:30 Uhr: „Bachianas“ mit Signum Saxophon Quartett und Konstantin Manaev. Die Musiker feiern Johann Sebastian Bach mit neuen Bearbeitungen.