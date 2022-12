Klimaneutral „spätestens“ 2040

Demonstration vor dem Kreishaus: Vertreter von DüNaMi, Rosendahl for Future, Fridays for Future Nottuln, der Waldschutzgruppe Münsterland und Coesfeld for Future hatten sich zur Mahnwache versammelt. Sie hätten sich ein ambitionierteres Klimaziel gewünscht.

So hatten sich auch die Grünen positioniert und per Antrag das Ziel 2035 gefordert (wir berichteten). Irritiert davon zeigte sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Das Konzept liege ja nicht erstmalig auf dem Tisch, sondern sei seit Sommer 2020 entwickelt worden. Das gesamte Konzept sei auf das Ziel 2040 ausgerichtet. Das könne man nicht so einfach ändern, so der Landrat.

„Das ist auch nicht, was wir wollen“, entgegnete Tim Schreiber (Grüne). Stattdessen wolle man prüfen, wie das ambitioniertere Ziel erreicht werden könne. „Dann wäre es nett gewesen, wenn diese Vorgabe am Anfang des Prozesses gekommen wäre“, so Schulze Pellengahr. Er selbst habe mehrfach nachgefragt und die Grünen hätten nie ein anderes Ziel vertreten, gab Schreiber zurück. „Dann bitte gleich zu Beginn als Antrag“, so der Landrat.

Johannes Waldmann (SPD) erinnerte an das Klimaziel der Bundesregierung (2045), da sei 2040 ein guter Rahmen. „Wichtig ist, dass wir ins Tun kommen“, so Waldmann. Ein weiterer Aufschub komme für seine Fraktion nicht infrage.

„Nicht nur die Schreihälse haben recht“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus-Viktor Kleerbaum. Für seine Fraktion sei nur relevant, was sich auch realistisch umsetzen lasse. Deshalb habe man sich auch bei der Verwaltung erkundigt, ob der CDU-Antrag umsetzbar sei. Niemand von der beauftragten Agentur habe je gesagt, dass 2035 unrealistisch sei, erwiderte Schreiber und verwies auf Nottuln, Dülmen und Münster, die sich allesamt ambitioniertere Ziele gesetzt hatten.

2040 sei ein Ziel, das man guten Gewissens vertreten könne, urteilte Kleerbaum. Er selbst werde dann nicht mehr dabei sein und sich das ganze „vom Lehnstuhl aus“ angucken. Es spreche aber auch nichts dagegen, zu prüfen, ob eine frühere Umsetzung machbar ist.

„Das würde ich nicht machen wollen“, entgegnete der Landrat. „Dann können Sie gleich die nächsten 60 000 Euro in die Haushalts-Änderungsliste einpflegen. Dann wäre das jetzige Konzept aus dem Fenster geschmissen“, so Schulze Pellengahr. Stattdessen sei der CDU-Antrag doch ein „charmanter Kompromiss“. Dieser versieht das Neutralitätsziel 2040 mit dem Ziel „spätestens“. Zudem soll die Kreisverwaltung selbst voran gehen und schon 2035 klimaneutral werden. Dies beschloss der Ausschuss dann auch gegen die Stimmen der Grünen.

Und was sagen die Klima-Aktivisten, die draußen demonstrierten? „Ein enttäuschender Beschluss“, meint Susanne Keull von Coesfeld for Future. „Das wäre eine Chance gewesen, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die wurde leider vertan.“