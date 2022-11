Klimaschutz hat hohen Stellenwert

271 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Online-Umfrage zum Klimaschutzkonzept des Kreises teil. Die Ergebnisse sollen nun in die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes einfließen. Etwa 73 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass Klimaschutz für sie generell einen hohen Stellenwert hat.

Zudem fühlen sich 79 Prozent bereits heute moderat bis stark von den Folgen des Klimawandels betroffen, teilt der Kreis mit. Hier stehen vor allem die zunehmenden Hitzeperioden, Trockenheit und Dürre im Vordergrund. 73 Prozent rechnen entsprechend auch mit negativen Auswirkungen auf ihre persönlichen Lebensbedingungen. Vor allem im eigenen Haushalt, aber auch in der Freizeit und im Beruf werden viele Menschen mit dem Thema konfrontiert. Von der Kreisverwaltung wünschen sich die meisten eine Unterstützung und Bewerbung von privaten Initiativen im Themenfeld Klimaschutz. Auch weitere Fachvorträge und Beratungsangebote zu spezifischen Klimaschutzthemen werden genannt. „In diesem Bereich bietet der KlimaPakt Kreis Coesfeld bereits gut laufende Veranstaltungsformate wie den KlimaDialog, das KlimaForum und den EnergieDialog an. Wir werden diese Formate natürlich für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Coesfeld weiterentwickeln“, erläutert Kreis-Klimaschutzmanagerin Kira Funcke, die den KlimaPakt betreut.

Laut Online-Umfrage sind die Bürger an den Themen Fördermittel für private Haushalte, Gebäudemodernisierung und Mobilität besonders stark interessiert. Die Ergebnisse zeigen ebenfalls in der Bevölkerung einen hohen Bedarf an Energieberatung. 52 Prozent der Befragten, die auch Wohneigentum besitzen, planen zudem mehr oder weniger konkret eine energetische Gebäudesanierung durchzuführen. Die Teilnehmenden sind auch in anderen Bereichen während der letzten drei Jahre vermehrt aktiv geworden. So nutzten sie öfter das Fahrrad für ihre alltäglichen Wege oder verbesserten ihre Energieverbrauchsgewohnheiten. „Diese Ergebnisse sind für uns auch ein wichtiger Indikator, welche unserer Projekte und Ideen im Bereich Klimaschutz gut in der Bevölkerung ankommen und wo wir die Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten noch besser unterstützen können“, unterstreicht Klimaschutzmanager Cornelius Dahm, der die Umfrage betreut hat und die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes koordiniert. | www.klima.kreis-coesfeld.de