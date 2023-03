Klimaschutzkonzept zum Downloaden

Der Kreis Coesfeld will bis 2040 klimaneutral werden, die Kreisverwaltung und ihre Tochtergesellschaften bis spätestens 2035. Das Konzept steht nun zum Downloaden bereit.

Die Kreisverwaltung und ihre Tochtergesellschaften selber möchten beispielhaft vorangehen und das Ziel eher schaffen: bis spätestens 2035 wollen sie klimaneutral werden. Der Kreis bezeichnet das Ziel, bis 2040 insgesamt klimaneutral zu werden als „realistisch und doch ambitioniert“. Es beruhe auf wissenschaftlichen Analysen, hänge aber auch von Faktoren wie der Verfügbarkeit von Schlüsseltechnologien oder erforderlichen Ressourcen ab. „Es werden alle Anstrengungen von Kreisseite unternommen, in den nächsten Jahren im Einflussbereich der Kreisverwaltung alle zur Verfügung stehenden Potenziale zu nutzen, um die Klimaneutralität im Kreis Coesfeld früher als 2040 zu erreichen“, betont Kreis-Klimaschutzmanager Cornelius Dahm in der Mitteilung.

Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts entschied sich der Kreis bereits im Dezember 2020. Im April 2021 begann der Kreis dann zusammen mit der „energielenker projects GmbH“ den Prozess, der Ende 2022 abgeschlossen wurde. Das Konzept können sich Bürger nun downloaden.

Der tatsächliche Energiebedarf des Kreises Coesfeld ist für die Jahre 2016 bis 2019 bilanziert worden. Dabei zeigt sich, dass der Kreis weiterhin einen hohen Energiebedarf hat: Im Jahr 2017 betrug der Endenergiebedarf des Kreises Coesfeld insgesamt 5,3 Mio. Megawattstunden (MWh). Im darauffolgenden Jahr 2018 waren es fast 5,4 Mio. MWh. Im Bilanzjahr 2019 stellte der Endenergiebedarf mit 5,48 Mio. MWh den höchsten Endenergiebedarf in der betrachteten Zeitreihe dar.

Der Verkehrssektor weist mit 44 Prozent den größten Anteil am Bedarf auf, gefolgt von privaten Haushalten mit 33 Prozent; der Wirtschaftssektor hat einen Anteil von 23 Prozent. Die Einspeisemenge an erneuerbaren Energien könnte dabei, bilanziell betrachtet, bereits einen Anteil von 74 Prozent des aktuellen Strombedarfs im Kreis Coesfeld decken. Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energiebedarf lag im Jahr 2019 dagegen lediglich bei 11 Prozent.

Von 2017 bis 2019 lassen sich nur leichte Schwankungen in den Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) im Kreis Coesfeld feststellen, wobei sich diese immer noch auf hohem Niveau bewegen. Im Bilanzjahr 2019 entfiel der größte Anteil mit 45 Prozent der Emissionen auf den Verkehr. Es folgen Haushalte mit 30 Prozent und Wirtschaft mit 25 Prozent.

Das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept von 2015 umfasste 40 Maßnahmen in acht Themenfeldern. Diese Maßnahmen wurden in vielen Fällen angepasst bzw. aufgrund ihres Erfolges fortgeführt. Dazu gibt es neue Maßnahmen, nun sind es 69.

Das Klimaschutzmanagement des Kreis Coesfeld koordiniert die Umsetzung der Maßnahmen. „Dabei soll das fortgeschriebene Klimaschutzkonzept nicht als abgeschlossener Meilenstein verstanden werden“, unterstreicht Dahm. Ergänzungen könnten hinzugefügt werden. Anregungen von Bürgern seien jederzeit willkommen.

0 Ansprechpartner rund um das Thema Klimaschutz beim Kreis Coesfeld: Cornelius Dahm, Tel. 02541 / 18-9117, Mail: klimaschutz@kreis-coesfeld.de

0 Klimaschutzkonzept unter www.coe.de/ksk23