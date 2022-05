„KnightNight“ mit regionalen Bands

Kreis Coesfeld

Mit Open- Air-Lounge-Atmosphäre im historischen Ambiente präsentiert die Burg Vischering am Freitag, 13. Mai, ab 20 Uhr die erste „KnightNight“. Das neue Event-Format richtet sich gezielt – aber nicht ausschließlich – an ein jüngeres Publikum. Die Bühne gehört an diesem Premierenabend zwei aufstrebenden regionalen Bands: Auf dem Programm stehen Songs der Bands Waveland Gang und Die Lieferanten.