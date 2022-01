Kontaktpersonen selber informieren

Das Kreis-Gesundheitsamt stellt ab sofort seine Kontaktpersonennachverfolgung ein. Das entschied Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr am Donnerstag in Abstimmung mit dem Krisenstab. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss jetzt eigenständig seine Kontaktpersonen informieren.

„Das ist natürlich schon ein erheblicher Schritt, der aber angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen unausweichlich ist“, erläutert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Er appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen im Kreis Coesfeld: „Werden Sie aktiv: Gehen Sie im Fall einer Infektion in Isolation und informieren Sie eigenverantwortlich Ihre Kontaktpersonen der letzten drei Tage.“

Anfang der Woche sei es dem Gesundheitsamt noch durch eine Unterstützung der Bundeswehr und von zusätzlichen Beschäftigten aus anderen Abteilungen des Kreises gelungen, alle positiven Meldungen zu verarbeiten, die Betroffenen zu kontaktieren und die Fälle weiterzumelden. Am Dienstag habe sich aber bereits gezeigt, dass die Ermittlung der Kontaktpersonen trotzdem nicht komplett abgeschlossen werden konnte. In Abstimmung mit dem Krisenstab, der am Donnerstag zusammenkam, entschied Landrat Schulze Pellengahr dann, die Kontaktpersonennachverfolgung ab sofort einzustellen. Die Mitarbeitenden konzentrieren sich nun auf die positiv getesteten Personen und auf Ausbrüche bei vulnerablen Gruppen.

Dezernent Detlef Schütt betonte gegenüber unserer Zeitung, dass nach den neuen Corona-Regeln die Bürger auch dazu verpflichtet seien, im Falle einer Infizierung ihre Kontakte zu informieren.

Was genau zu tun ist, bespricht das Gesundheitsamt mit der betroffenen Person. „Wer sich infiziert hat, wird vom Kreis-Gesundheitsamt angerufen. Das ist so wie gehabt“, erläutert Kreis-Gesundheitsamtsleiterin Alexandra Winkler. Das gelte sowohl bei einem positiven offiziellen Schnelltest als auch bei einem PCR-Test.

„Ziel ist es, weiter unseren Meldepflichten nachzukommen, die Indexpersonen zu kontaktieren und Ausbrüche in Gemeinschafts- oder Pflegeeinrichtungen zu betreuen“, so Winkler. Dies wäre vor dem Hintergrund steigender Zahlen nicht mehr möglich, wenn die Kontaktpersonennachverfolgung aufrechterhalten würde. „Bei Ausbrüchen werden wir das Vorgehen mit der jeweiligen Einrichtungsleitung besprechen“, schildert Winkler.

Ob das neue Verfahren funktioniert, werde sich zeigen. „Gesundheitsämter können aber nicht beliebig viel Personal und Räume zur Verfügung stellen.“ Mit den neuen Regeln habe die Politik erkannt, dass die Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze sei.

In den Nachbarkreisen des Münsterlandes sei die Situation ähnlich, so der Kreis. Im Hintergrund des Pandemiegeschehens ist der Krisenstab des Kreises weiterhin aktiv und trifft sich einmal wöchentlich digital. Hier ist vor allem die aktuelle Situation im Kreisgesundheitsamt, in den Krankenhäusern und im Rettungsdienst sowie das allgemeine Impfgeschehen Thema.

Neue Regeln für Infizierte

0 Wer selbst infiziert ist, muss automatisch in Isolierung – auch ohne behördliche Anordnung.

0 Kontaktpersonen im gleichen Haushalt müssen ebenfalls automatisch in Quarantäne. Ausnahmen gelten – sofern ohne Symptome und nicht positiv – für Geboosterte, für Personen mit zweiter Impfung bis 90. Tag nach der Impfung, für Genesene ab 28. Tag bis 90. Tag. Enge Kontakte muss die infizierte Person schnellstmöglich informieren.

0 Bei einem offiziellen positiven Schnelltest (nicht Selbsttest) oder PCR-Test erhält das Gesundheitsamt die Information automatisch von der Teststelle. Es meldet sich – wie bisher – , bei der betroffenen infizierten Person telefonisch. Das Gesundheitsamt bespricht dann alles weitere mit ihr durch. Welche Kontaktpersonen sie informieren muss und welche Maßnahmen für die Kontakte gelten. Es hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab, ob eine Kontaktperson zum Beispiel in Quarantäne muss. Die Informationen muss die infizierte Person an ihre Kontakte weitergeben.

0 Der Kreis hat die Erreichbarkeit der Hotline erweitert. Montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, und freitags von 9 bis 12 Uhr. Tel: 02541/ 18-5380. vth