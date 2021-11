Kreis bestellt schon mal Impfstoff

Kreis Coesfeld

In der Gesundheitsministerkonferenz am Bodensee wurde Freitag das Signal ausgesendet, dass sich die Kommunen stärker einbringen sollen, um bei der Drittimpfung in der Bevölkerung zu unterstützen. Der Kreis Coesfeld hat darauf umgehend reagiert und rund 6800 Impfdosen bestellt, wie er am Abend mitteilte. So soll gewährleistet sein, dass rechtzeitig Impfstoffe zur Verfügung stehen. Der Kreis rechnet mit einer Lieferzeit von rund zwei Wochen. Diese Zeit nutzt die Kreisverwaltung, um optimale Möglichkeiten für den Aufbau von Hilfsstrukturen zu finden.