Kreis bringt 0-Euro-Schein raus

Die Burg Vischering auf einem Geldschein und auf einer Münze: Zum 750-jährigen Bestehen der Burg Vischering in Lüdinghausen gibt der Kreis Coesfeld in Zusammenarbeit mit der Sparkasse und der EuroMint (Europäische Münzen und Medaillen GmbH) eine Münz-Sonderprägung und einen 0-Euro Schein heraus, die der Öffentlichkeit jetzt im Kreishaus vorgestellt wurden. „750 Jahre sind auch für eine Burg ein erstaunliches Alter“, unterstreicht Heinrich-Georg Krumme, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westmünsterland.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr lobte die „unglaublich filigrane handwerkliche Arbeit. Eine tolle Erinnerung, die man sich auch in 30 Jahren noch ansehen und sich darüber freuen kann.“

Münzen sind limitiert: In Gold nur 75 Stück

Ab Freitag (15. Oktober) sind die Sonderprägung und der 0-Euro Schein auf der Burg erhältlich. Auch auf der Kolvenburg in Billerbeck, in der Zentrale der Kreisverwaltung in Coesfeld und im Straßenverkehrsamt in Dülmen können die Jubiläumsprodukte bestellt werden. Die Einzelprägungen mit dem Abbild der Burg Vischering auf der einen und dem Wappen des Kreises Coesfeld auf der anderen Seite haben einen Durchmesser von 33 Millimeter und ein Gewicht von 8,5 Gramm. In Feinsilber ist die Stückzahl auf 750 limitiert, in Feingold auf 75 Stück. „Die Sammlerstücke werden einem hochwertigen Etui aufbewahrt; darin findet sich auch das Zertifikat mit Nummerierung“, erklärt Lars Knevels, Prokurist bei der EuroMint. Der 0-Euro Schein ist in zwei Ausführungen erhältlich: 5000 Mal als regulärer Schein und 1000 Mal als „Anniversary Edition“ mit einem besonderen Wasserzeichen. Die Scheine müssen aufgrund der Seriennummern vorbestellt werden.

Der 0-Euro-Schein mit der Burg Vischering. Foto: Kreis Coesfeld

Die Sparkasse Westmünsterland hat die Aktivitäten des Kreises zum Jubiläum der Burg Vischering mit insgesamt 10 000 Euro gefördert. „Durch diese bedeutsame Unterstützung konnten die gesamten Produktionskosten der Münzprägung und ein Teil der Kosten für den Schein finanziert werden“, freut sich Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld. Krumme: „Die Burg Vischering ist ein absolutes Juwel, auf das wir im Kreis sehr stolz sein können.“

Die Münze mit der Burg Vischering gibt es in Silber und in Gold. Foto: Kreis Coesfeld

Der 0-Euro Schein ist in beiden Versionen ab drei Euro erhältlich. Die Sonderprägung in Silber ist für 69 Euro erhältlich, die in Gold auf Bestellung für 999 Euro. In der Zentrale der Kreisverwaltung liegen die Sammlerstücke an der Information bereit. Montags bis mittwochs von 14 bis 15.30 können Interessierte diese außerdem in der Führerscheinstelle der Straßenverkehrsabteilung Dülmen (Kreuzweg 27) erwerben.