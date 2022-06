Kreis-CDU fordert Mitgliederbefragung zur Frauenquote

Kreis Coesfeld

Fast wäre eine peinliche Premiere beim CDU-Kreisparteitag am Dienstagabend passiert: Zum ersten Mal wäre die CDU beinahe nicht beschlussfähig gewesen, weil zunächst zu wenig Delegierte nach Dülmen-Börnste gekommen waren. Die Versammlung hätte dann wiederholt werden müssen. Doch schließlich trudelten noch einige – per Handy herbeigerufene – Delegierte ein, und das reichte: Mindestens 50 Prozent der 185 Geladenen waren da. So kam der Wahlmarathon doch zustande. Vorstandswahlen standen nicht auf der Tagesordnung.

Von Viola ter Horst