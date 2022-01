Kreis Coesfeld 2021 mit den meisten Windrädern

Kreis Coesfeld

(vth). 20 neue Windkraftanlagen gingen im vorigen Jahr im Kreis Coesfeld in Betrieb. Zusammen brachten sie eine Leistung von 78,8 Megawatt (MW). Das geht aus einer Pressemitteilung des Landesverbands Erneuerbare Energien NRW e.V. (LEE) hervor. Landesweit starteten damit voriges Jahr im Kreis Coesfeld die meisten Windräder, die zusammen auch die höchste Leistung in NRW fuhren. Spitzenreiter beim letztjährigen Windkraftausbau in NRW war dabei die Stadt Coesfeld. In der Kreisstadt ist im vergangenen Sommer der 2021 landesweit größte Windpark Letter Bruch mit 52,8 MW Leistung ans Netz gegangen. „Wir haben die Windparks mit einer sehr frühzeitigen und breiten Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger so gut wie ohne Protest umgesetzt“, zeigt sich Bürgermeisterin Eliza Diekmann zufrieden über Coesfelds Entwicklung zur neuen „Windenergiestadt Nordrhein-Westfalens“.