Kreis Coesfeld feiert Sportler des Jahres

Was für ein Drama. In Estland bei der WM gibt sein Bogen den Geist auf und Danny Becker muss mit einem Ersatzgerät an den Start. Der Bogenschütze aus Rosendahl holt trotzdem Bronze in der Kategorie „Bowhunter Unlimited“. Eine Woche zuvor blinkten bei der EM schon Silber im Einzel und Gold mit dem Team.

Und jetzt steht er am Freitagabend beim Sportmedienpreis in der „Fabrik“ in Coesfeld ganz oben: Danny Becker ist Sportler des Jahres. Da strahlt der sonst so konzentriert blickende Mann mit dem Adlerblick, als die beiden Moderatoren Marc Zahlmann und Karin Schnaase-Beermann ihn bekannt geben. „Wow.“ Mit 17,26 Prozent belegt er klar den 1. Platz. Anne Eckrodt, Chefredakteurin der Zeitungsgruppe Münsterland, drückt die Daumen für die Zukunft und überreicht dem strahlenden Sportler des Jahres die Trophäe.

Mit den Sportlern jubeln einige hundert Besucher, die in der „Fabrik“ in Coesfeld zum Sportmedienpreis mit der Preisverleihung und anschließenden Party gekommen sind. Endlich wieder. Denn die letzten zwei Jahre musste wegen der Corona-Pandemie die Preisverleihung in abgespeckter Form stattfinden.

„Wir sind alle sehr froh und dankbar, dass die Ehrung der Aktiven wieder den feierlichen Rahmen bekommt, den sie verdient“, freut sich Moderator Zahlmann.

Zackig geht’s durchs Programm. In knackigen Videoclips stellen Zahlmann und die ehemalige Badminton-Nationalspielerin Schnaase-Beermann die nominierten zehn Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften vor.

Bei den Sportlerinnen hat Cinja Tillmann die Nase vorn. Die Beachvolleyballerin aus Senden gewinnt mit 20,89 Prozent, kann aber die Trophäe nicht persönlich von Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, entgegen nehmen. Für die Beachvolleyballerin ist 2022 das erfolgreichste Jahr geworden. Sie gewinnt die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand; zuvor holt sie mit Partnerin Svenja Müller Bronze bei der WM in Rom.

Auf Platz zwei bei den Sportlerinnen des Jahres schafft es die Leichtathletin Pia Meßing aus Lette (18,01 Prozent). Die 17-Jährige wird im Sommer 2022 Deutsche Siebenkampf-Meisterin. Bei der U 18-Europameisterschaft in Jerusalem holt sie Bronze. Sina Brügger aus Ascheberg schafft es auf Platz 3 (11,82 Prozent). Die 14-Jährige Reiterin macht sowohl im Viereck bei der Dressur als auch in der Vielseitigkeit von sich reden. Mit dem deutschen Team holt sie bei der EM in der Pony-Vielseitigkeit Silber. Und Deutsche Meisterin und Westfalenmeisterin mit ihrem Pony Next Generation.

Bei den Sportlern des Jahres ist ebenfalls ein Reiter unter den ersten Drei. Max Merschformann kommt nach Danny Becker auf Platz 2 (14,17 Prozent). Der erst 15-jährige Springreiter aus Rosendahl zeigt es in 2022 allen. Er holt sich bei den Westfälischen Meisterschaften der Junioren den Titel, wird Deutscher Meister der Junioren und gewinnt beim Turnier der Sieger in Münster ein S*-Springen und wird bester Nachwuchs-Springreiter.

Auch für den 20-jährigen Niklas Castelle aus Senden läuft das Jahr sichtig rund. Er startet beim Regionalligaklub FC Schalke 04 U23 durch. Leider muss der Drittplatzierte bei den Sportlern des Jahres (12,51 Prozent) gerade pausieren – Corona. Er kann an der Sportmedienpreis-Gala nicht annehmen. Per Videobotschaft meldet er sich aber – klar, vor einem Schalke-Hintergrund – und freut sich mit verschnupfter Nase über die besondere Auszeichnung.

Ehrende Worte von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, der die Mannschaften des Jahres auszeichnet: „Toll gemacht“, findet er. Mit Abstand holt sich das Badminton-Team von Union Lüdinghausen den Sieg (22,35 Prozent). Beifall für die Handballer von DJK Coesfeld, die 2022 den Aufstieg in die Landesliga schaffen. Und Platz 2 beim Sportmedienpreis (16,27 Prozent). Dass American Football auch hier immer populärer wird, beweisen die Coesfeld Bulls von SG Coesfeld 06, die in 2022 in die Landesliga kommen und es dort krachen lassen. Der dritte Platz beim Sportmedienpreis (14,48 Prozent) beschert ihnen noch einmal donnernden Applaus, diesmal in der „Fabrik“.

Sportler des Jahres 1.Danny Becker (Rosendahl), Bogenschießen), 17,26 % 2. Max Merschformann (Reiten) RV Osterwick 14,17 % 3. Niklas Castelle (Senden), Fußball, 12,51 %

4. Manuel Sanders (Dülmen), Laufen 5. Silas Zahlten (Dülmen), Leichtathletik 6 Christian Hülshorst (Lüdinghausen), Motorsport

7. Marco Sietmann (Nottuln), Leichtathletik

8. Ties van der Lecq (Lüdinghausen), Badminton 9. Leon Kaschura (Lüdinghausen), Badminton

10. Sebastian Niehues (Lüdinghausen), Lüdinghausen

Sportlerinnen des Jahres

1. Cinja Tillmann (Senden), Beachvolleyball, 20,89 % 2. Pia Meßing (Coesfeld-Lette), Leichtathletik, 18,01 % 3. Sina Brügger (Ascheberg), Reiten, 11,82 %

4. Hanna Ortmann (Lüdinghausen), Volleyball 5. Jule Haake (Olfen), Kanu 6. Cameroon Collins (Dülmen), Tanzen/HipHop 7. Mirja Lukas (Coesfeld), Leichathletik 8. Carlotta Merschformann (Nottuln), Springreiten 9. Kerstin Schulze Kalthoff (Rosendahl), Leichtathletik 10. Josepha Schepp (Buldern), Leichtathletik)

Mannschaften des Jahres

2. DJK Coesfeld (Handball Herren) 16,27 %

3. SG Coesfeld 06 (American Football) 14,48 %

4. GW Nottuln Frauen (Fußball)

5. GW Nottuln (Fußball)

6. TSG Dülmen (Fußball)

7. VfL Senden U19 (Fußball)

8. ASV Senden U17 (Handball)

9. ASV Senden (Handball)

10. Jugend 70 Merfeld (Tischtennis)