Kreis Coesfeld reduziert Corona-Impfangebot

Der Kreis Coesfeld reduziert sein Angebot an Corona-Impfungen. Der Grund dafür ist laut Kreis, dass die Nachfrage nach Impfungen spürbar zurück gehe, insbesondere, was Erstimpfungen betreffe. Dennoch wolle der Kreis auch weiterhin flexible Impfmöglichkeiten anbieten. Bei den Impfstellen konzentriert er sich auf sein Angebot in Lüdinghausen (Seppenrader Straße 18, im ehemaligen Autohaus Schopp) und das mobile Impfangebot in den einzelnen Kommunen im Kreisgebiet. Die Impfstelle in der Turnhalle im Pictorius Berufskolleg in Coesfeld entfällt. „Es ist uns weiterhin wichtig, niedrigschwellige Impfangebote sicherzustellen“, macht Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr deutlich. Aus arbeitsrechtlichen Gründen steht dabei das Personal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nicht mehr zur Verfügung.

Zugleich wird die Impf-Infrastruktur im Regelbetrieb neben den Arztpraxen auch auf die Apotheken ausgeweitet. „Als nationale Hilfsgesellschaft hat das DRK seinen Auftrag, die Bevölkerung in Krisenzeiten zu schützen, erfüllt und steht im Falle einer neuerlichen Notsituation wieder zur Verfügung“, so DRK-Vorstand Christoph Schlütermann. Eine Anpassung an die aktuell sehr geringe Nachfrage nach öffentlichen Impfangeboten sei für das DRK grundsätzlich nicht möglich - und das gesamte Personal vorzuhalten, sei weder erforderlich noch wirtschaftlich. „Wir haben einen Sachgrund in den Dienstverträgen. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses mit dem Kreis enden sie automatisch ohne Kündigung. Das ist die fairste und sauberste Lösung“, so Schlütermann. Die verbliebene Nachfrage nach öffentlichen Impfangeboten will der Kreis Coesfeld mit eigenem Personal abgedecken. Beide Seiten betonen in der Mitteilung die „traditionell gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit von DRK und Kreisverwaltung“.