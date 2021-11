Kreis fährt Kampagne für Grippeimpfung

Kreis Coesfeld

Mit der Kampagne „Alle Jahre wieder“ erinnert das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld an die bevorstehende Grippeschutzimpfung. Die Corona-bedingten Schutzmaßnahmen haben im Nebeneffekt auch viele andere Infektionskrankheiten zurückgedrängt. „Das kann in diesem Winter wieder ganz anders aussehen“, so Alexandra Winkler, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Die verringerten Schutzmaßnahmen oder Veränderungen bei den Erregern, den Influenzaviren, können zu einer neuen Grippewelle führen.