Kreis fordert Happy-Weekend-Ticket

(vth). Die Kreisverwaltung Coesfeld schlägt ein „Happy-Weekend-Ticket“ für den öffentlichen Nahverkehr in der Region vor. Sie will mit zuständigen Institutionen und Gremien, wie der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe und der WestfalenTarif GmbH, darüber beraten.

Zunächst soll der Vorschlag nach der Sommerpause der Kreis-Politik vorgelegt werden, um dann darüber in weiteren Gremien zu diskutieren. „Uns schwebt ein Ticket vor, das es zu einem Monatspreis gibt und das in der Region dann jeweils das ganze Wochenende gültig ist“, erläutert Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. „Preislich könnte es sich bei 39 Euro im Raum Münsterland und Westfalen bewegen.“ In weiteren Bereichen in NRW dann vielleicht mit Aufschlägen, so Tepe. „Am besten wäre es, wenn das Ticket verbundübergreifend gültig wäre.“

Bundesweit hatte die Deutsche Bahn viele Jahre mit dem „Schönen-Wochenend-Ticket“ ein günstiges Fahrkarten-Angebot fürs Wochenende im Programm. Sie schaffte den Klassiker aber 2019 nach 24 Jahren ab. Damals mit Verweis auf die Ländertickets. Bedeutet der Vorschlag des Kreises – sollte er umgesetzt werden – eine Neubelebung des Schönen-Wochenend-Tickets? „Nein, das nicht“, antwortet Tepe. Denn der damalige Fahrschein sei anders konzipiert gewesen. „Das Happy-Weekend-Ticket, das wir vorschlagen, wäre sogar einen Monat lang gültig“, nennt Tepe einen großen Unterschied. „Man könnte nicht nur ein Wochenende damit fahren.“

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr weist auf die positive Grundstimmung durch das 9-Euro-Ticket gegenüber dem Öffentlichen Nahverkehr hin. „Das wollen wir nutzen, um das Ticketangebot passgenau auf die Bedürfnisse der Menschen weiterzuentwickeln und so unter anderem den Freizeitverkehr stärken“, sagt er. Zusätzlich seien Ausflüge mit Bus und Bahn, statt mit dem Auto, ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.

Durch die Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen im ÖPNV durch Homeoffice und Lockdowns zwar eingebrochen. Doch sie erholen sich derzeit durch das dreimonatige 9-Euro-Ticket wieder. Kurzausflüge mit der Bahn sind besonders an den Wochenenden attraktiver geworden – „wegen des günstigen Preises und der deutschlandweiten Gültigkeit des Tickets“, so der Rückschluss in der Kreisverwaltung. Dies werde auch durch eine ad-hoc Monatsauswertung zur bundesweiten Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV), der Deutschen Bahn AG und der DB Regio AG vom 5. Juli 2022 bestätigt: Neben dem günstigen Preis sehen 34 Prozent der Nutzer die deutschlandweite Gültigkeit als großen Vorteil des 9-Euro-Tickets.

Der Kreis hofft, mit seinem „Happy-Weekend-Ticket“ auf offene Ohren zu stoßen – und dass so ein Angebot spätestens zum 1. August 2023 eingeführt wird. Oder auch schon eher. „Normalerweise greifen Änderungen bei den Tickets immer zum 1. August – das muss aber nicht sein“, so Tepe. Das 9-Euro-Ticket sei schließlich auch außer der Reihe zu einem anderen Termin gestartet. Durch die vielen Beteiligten, die bei den Ticketstrukturen und Preisen im ÖPNV mitreden, dauert es normalerweise allerdings, bis Entscheidungen fallen.

Zum 1. August in diesem Jahr gibt es für den Fahrgast indes eine weniger gute Überraschung: Die Fahrpreise erhöhen sich im Westfalen-Tarif um durchschnittlich 1,85 Prozent. Zur Begründung führen die Verkehrsunternehmen höhere Sprit- und Personalkosten an. Die Preise wurden bereits Anfang des Jahres beschlossen – noch vor dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Diese Folgen spiegeln sich also noch nicht in den neuen Preisen wider.