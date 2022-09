Kreis hofft auf Impfstart mit neuem Omikron-Stoff

Samstag ist Impftag beim Kreis Coesfeld – dann ist die Impfstelle in Lüdinghausen für Corona-Impfungen geöffnet. Ob allerdings am nächsten Samstag der neue, an die Omikron-Varianten angepasste Impfstoff zum Einsatz kommt, ist noch immer ungewiss. „Der Kreis hofft, dass das bis Freitag klar ist“, heißt es auf Nachfrage aus der Pressestelle, die auf rechtliche Gründe verweist. Die neuen Omikron-Impfstoffe seien aber bereits eingetroffen.

Vorige Woche wies der Kreis Impfinteressierte, die einen Termin in der Impfstelle in Lüdinghausen gebucht hatten, darauf hin, dass der angepasste Impfstoff noch nicht verwendet werde. Die Begründung: Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe ihre neueste Empfehlung nur als Beschlussentwurf formuliert, deswegen warte der Kreis aus Haftungsgründen auf die endgültige Empfehlung. Auch in einigen anderen Kreisen herrschte Verunsicherung und sie setzten eine Impfung mit dem neuen Corona-Stoff aus. Das NRW-Gesundheitsministerium gab inzwischen grünes Licht. In der Kreis-Coesfeld-Impfstelle bleibt es aber trotzdem dabei – zunächst nur Impfungen mit den bisherigen Impfstoffen. „Es sind noch nicht die neuen Aufklärungsbögen da, die sich auf die Omikron-Impfstoffe beziehen“, lautet die Begründung aus der Pressestelle gestern.

Dabei interessieren sich viele Menschen für eine Auffrischimpfung gerade mit dem neuen Impfstoff. Oft haben sie gebuchte Termine erstmal wieder abgesagt, als sie die Mitteilung vom Kreis erhielten, dass eine Impfung mit dem neuen Stoff noch nicht möglich sei.