Kreis ruft Impf-Challenge aus

Die elf Kommunen im Kreisgebiet treten dabei miteinander in einen Wettstreit: Jede Impfung geht auf das Impfkonto der Kommune, in der die geimpfte Person ihren ersten Wohnsitz hat. Dabei können sowohl die Kommunen als auch die Impfwilligen sich selbst belohnen. Der Kreis zeichnet die drei Gewinner-Kommunen mit einem ansprechenden Präsent aus. Außerdem können die Geimpften über einen digitalen Zugang an einer Verlosung von Sachpreisen teilnehmen. Neben Freikarten für einen Kinobesuch oder ein Sportevent stellt ein Coesfelder Autohaus drei Gewinnern für einen Monat kostenfrei einen e-Corsa zur Verfügung.

„Die Entwicklung der Infektionszahlen zeigt, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und wir noch einmal dringend unsere Impfquote im Kreis erhöhen müssen. Alle Berichte zeigen: die Impfung ist das beste Mittel, sich nicht zu infizieren oder aber zumindest einen schwachen Verlauf der Krankheit zu durchleben“, so der Landrat. „Mit dem Piks schützt man sich, aber auch andere“, so Ciprian Wagner, ärztlicher Leiter des Impfzentrums.

Mit der Impfchallenge ruft der Kreis ein bisher einzigartiges Projekt aus. Landrat Schulze Pellengahr ist gespannt, welche Ideen die Städte und Gemeinden entwickeln und umsetzen, um am Ende „Impfkreismeister“ zu werden.

0 Es zählen alle Impfungen ab dem 26.8.2021 bis einschließlich 12.9.2021. Erstimpfungen zählen doppelt. Erstimpfungen von Menschen bis 25 zählen dreifach. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt anhand einer prozentualen Impfquote im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die drei Gewinnerkommunen erhalten attraktive Preise. Unter allen Personen, die sich in dem Zeitraum impfen lassen, werden Sachpreise verlost.