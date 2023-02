Kreis spart 35 Prozent Energie ein

In der EU haben sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, ihren Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent zu verringern. Die Kreisverwaltung liegt somit aktuell weit überm Ziel. Seit dem 1. September 2022 setzt der Kreis mehrere Maßnahmen um, um den Gasverbrauch zu verringern. Die Büroräume und Arbeitsstätten in den Kreishäusern dürfen höchstens eine Temperatur von 19 Grad haben. Auch in den Kulturzentren, den Sporthallen und in den Schulen des Kreises wurden die Temperaturen reduziert. In den Schulen wurden die Heizungen erst nach den Herbstferien in Betrieb genommen. In Treppenhäusern, Fluren und Eingangsbereiche wurden die Heizungen beim Kreis zum Teil ganz abgestellt. Die Absenkungen für die Wochenenden und die Nacht wurden nachjustiert. Betriebsferien gab es für die Verwaltungsleute vom 24. Dezember bis zum 1. Januar – damit verbunden schlossen die Kreisgebäude. Auch das wirkte sich auf einen niedrigeren Energieverbrauch aus.

„Wir haben in den letzten Jahren außerdem einige Gebäude energetisch saniert, das zahlt sich aus“, so Tepe. Die Heizung werde zentral gesteuert und lasse sich in den meisten Büros schon seit einigen Jahren nicht individuell verstellen. „Und sie schaltet sich automatisch ab, wenn jemand die Fenster zum Lüften öffnet. So geht keine Energie einfach verloren“, erklärt Tepe.

Dass die Energiemaßnahmen bis zum 15. April 2023 verlängert werden sollen, hält Tepe für sinnvoll. „Das Problem ist ja nicht vorbei“, sagt er. Und auch von den Bürgern werde weiterhin erwartet, dass sie sparen. „Um so mehr, um so besser“, so Tepe. Für den nächsten Winter sei schließlich nicht zu erwarten, dass es Gas aus Russland gebe. Anders als in diesem Winter, als noch Reserven vorhanden waren.