Kreis startet mit neuen Corona-Impfstoffen

Kreis Coesfeld

(vth). Nun kann es los gehen: Ab Samstag (1. Oktober) bietet der Kreis Coesfeld in seiner Impfstelle in Lüdinghausen an der Seppenrader Straße 18 erstmals den an die Omikron-Varianten (BA.1- und BA.4-5) angepassten Impfstoff für die COVID-19-Auffrischimpfungen an. Die Impfstelle ist zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet.