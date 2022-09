Kreis sucht Flächen für PV-Anlagen

Die Bedeutung der Energiewende und die Notwendigkeit, die erneuerbaren Energien zügig auszubauen, nimmt immer weiter zu. Mehr als verdoppelt hat sich in den vergangenen zehn Jahren deren Anteil an der Stromerzeugung im Kreis Coesfeld. Aber auch hier ist ein weiterer Ausbau erforderlich, um die ambitionierten Klimaschutzziele Deutschlands und des Kreises Coesfeld zu erreichen und die Energieversorgung langfristig von fossilen Energieträgern unabhängig zu gestalten. Neben der Windenergie, bei der vor allem das Ersetzen alter durch deutlich leistungsstärkere Neuanlagen viel Potenzial birgt, kommt der Photovoltaik dabei eine Schlüsselrolle zu.

Bisher lag der Fokus hier auf PV-Anlagen auf privaten Gebäudedächern. „Das allein aber wird nicht ausreichen, sodass neben PV-Anlagen auf gewerblichen Flächen auch Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen stärker in den Blick genommen werden müssen, von denen es bisher im Kreis Coesfeld nur einige wenige Anlagen gibt“, erläutert Mathias Raabe, der eine Potenzialstudie zu dem Thema beim Kreis koordiniert.

Diese soll den Städten und Gemeinden als Abwägungshilfe dienen. Denn das Thema ist komplex: Neben naturschutzfachlichen und landwirtschaftlichen Belangen spielt auch der Zugang zum Stromnetz eine wichtige Rolle. Insgesamt sollen Flächen identifiziert werden, die möglichst einfach zu nutzen sind, wie etwa ehemalige Abgrabungsflächen, Deponieflächen oder Flächen entlang von Autobahnen.

Jan-Hendrik Wolke vom Planungsbüro Enwelo aus Steinfurt, das mit der Durchführung der Potenzialstudie beauftragt wurde, weiß um die Komplexität des Themas: „Wir sind gerade dabei, Kriterien zu erarbeiten, um eine kreisweite Flächenanalyse durchführen zu können und den Kommunen am Ende eine gute Hilfestellung an die Hand geben zu können.“

Aus zahlreichen geführten Vorgesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Städte und Gemeinden, der Bezirksregierung, den Naturschutzbehörden und auch der Landwirtschaft ist bekannt, dass bereits an vielen Stellen über PV-Projekte nachgedacht wird. „Diese Projektansätze wollen wir gerne in der Potenzialstudie berücksichtigen, da die Akteure vor Ort am besten um diejenigen Flächen wissen, die ohnehin nur bedingt für die landwirtschaftliche Nutzung in Frage kommen und auch die Frage nach dem erforderlichen Netzanschluss häufig schon mitgedacht haben“, ergänzt Stefan Bölte, Geschäftsführer der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC), der die Studie fachlich begleitet.

Projekte können bis zum 30. September an wbc@kreis-coesfeld.de übermittelt werden. Hierzu reicht eine kurze Projektbeschreibung unter Angabe der Größe des Vorhabens, der Fläche (Flur und Flurstücksnummer) und der geplanten Anlagenleistung.