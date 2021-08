Kreis und Kommunen rufen zu Spenden auf

Kreis Coesfeld

Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sowie der Kreis selbst rufen die Bürger auf, die vom Hochwasser betroffenen Menschen zu unterstützen. Aus diesem Grund haben die Kommunen nun auf der Plattform „Gut für das Westmünsterland“ ein Spendenprojekt initiiert. Die eingehenden Spenden werden anschließend gesammelt an die Aktion „NRW hilft“ weitergeleitet. Die Aktion besteht aus regional und bundesweit tätigen Wohlfahrtsverbänden und Hilfsorganisationen. „Die Menschen in den Hochwassergebieten erfahren derzeit eine große Hilfsbereitschaft“, sagt Wilhelm Sendermann, Sprecher der Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld. „Da die Schäden immens sind und viele Menschen ihre gesamte Existenz verloren haben, ist weiterhin jede noch so kleine Spende wichtig.“