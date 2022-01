Kreis verteilt Plakate: Impf-Infos in vier Sprachen

Kreis Coesfeld

In vielen Lebensmittelgeschäften im Kreis Coesfeld hängen Plakate, die in mehreren Sprachen für das Impfen werben. Der Aufruf in deutscher, englischer, französischer und arabischer Sprache soll Menschen die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Impfung vor Augen führen, teilt der Kreis mit. Die Adressen der beiden Impfstellen des Kreises Coesfeld in Lüdinghausen und Coesfeld sowie das Online-Buchungsportal sind genannt. „Wir möchten mit den rund 70 verteilten Plakaten die Impfkampagne weiter nach vorne bringen“, erklärt Kreis-Gesundheitsdezernent Detlef Schütt. Plakate: koci@kreis-coesfeld.de