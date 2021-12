Kreis weitet Impfangebote aus

Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld erweitert nun die Impfkapazitäten seiner stationären Impfstellen. Dazu wird ab dem 13. Dezember in der Impfstelle in Lüdinghausen nicht nur von 14 bis 20 Uhr geimpft, sondern auch vormittags von 7 bis 13 Uhr. In der Impfstelle in Coesfeld sind an den Samstagen und Sonntagen künftig vier Impfstraßen in Betrieb – statt bislang drei.