Kreis will „endlich ein Zuhause“ bieten

Kreis Coesfeld

Für Wohnungslose oder von Obdachlosigkeit Bedrohte soll es niedrigschwellig Hilfe geben. Der Sozialausschuss stimmte einhellig zu, dass sich der Kreis an der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ beteiligt. In dem „Kümmerer“-Projekt sollen Fachleute der Sozialarbeit und der Wohnungswirtschaft als „Tandem“ zusammenarbeiten, um Hilfen für Menschen zu leisten, die von Wohnungslosigkeit akut betroffen sind oder denen diese droht. Dazu sollen die „Kümmerer“ sowohl die Betroffenen beraten und betreuen als auch Akteuren im Bereich der Wohnungswirtschaft als Ansprechpartner dienen sowie mit anderen relevanten Stellen zusammenarbeiten. Ausgerichtet ist das Projekt nicht auf spezielle Zielgruppen. „Angesprochen ist jeder, der von Wohnungslosigkeit betroffen ist“, so Stefan Schenk, Abteilungskeiter beim Kreis Coesfeld.

Von Viola ter Horst