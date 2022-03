Kreisdechant Arntz trittneue Stelle an

Das war es: Johannes Arntz geht nach Oldenburg. Der Kreisdechant und leitende Pfarrer der St. Lamberti Gemeinde Coesfeld gab am Wochenende bekannt, dass er Mitte Oktober eine neue Stelle als Pfarrer in St. Willehad in Oldenburg antritt. Für viele kam die Entscheidung überraschend. Er sei dankbar für die erfüllten und arbeitsreichen Jahre in Coesfeld, die aber gesundheitlich auch ihre Spuren hinterlassen hätten, sagt Arntz. „Nach elf Jahren ist es eine gute Zeit zu gehen“, so der 59-Jährige. Bewusst habe er sich für die Pfarrstelle in Oldenburg entschieden. Er spricht von einer „Kontrasterfahrung“ zu seiner vorherigen Stelle in Raesfeld und der jetzigen in Coesfeld. „Oldenburg ist eine Großstadt, und die Katholiken stellen, anders als im Münsterland, eine Minderheit dar. Zudem freue ich mich darauf, vor allem Pastor sein zu können, da es nur wenige Verwaltungstätigkeiten gibt“, erklärt er.

Besonders die Seelsorge steht für ihn im Mittelpunkt. „Für mich bedeutet der Wechsel die Möglichkeit, kürzer zu treten und das zu tun, was ich gerne tue, nämlich Seelsorge“, sagt Arntz.

Die übergeordneten Verwaltungsaufgaben als Kreisdechant fallen für ihn künftig weg. Dazu gehören die Vorstandsaufgaben im Caritasrat und in der Kreisdekanatskonferenz sowie im Bildungsforum, dem die fünf Familienbildungsstätten und das Kreisbildungswerk angehören. Die Wiederwahl als Kreisdechant hätte im nächsten Jahr angestanden. Wer neuer Pfarrer in St. Lamberti wird und Kreisdechant, ist noch offen.

Am vorigen Freitag traf sich Arntz in Oldenburg mit dem Pastoralteam und den Gremien der rund 12 400 Mitglieder zählenden Innenstadtgemeinde im niedersächsischen Teil des Bistums Münster. „Das Gespräch hat in einer zugewandten und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Wir können uns eine Zusammenarbeit sehr gut vorstellen“, berichtet Arntz von dem Treffen. Anschließend teilte er am Wochenende in seinen Gemeinden St. Lamberti in Coesfeld und St. Johannes in Lette seinen Abschied mit.

Arntz stammt gebürtig aus Münster. Er wurde am 14. Mai 1989 zum Priester geweiht. Seine erste Pfarrstelle trat er 1996 in Duisburg-Rheinhausen an. Drei Jahre später übernahm er die Pfarrstelle in St. Martin in Raesfeld im Kreis Borken. 2006 wurde er Dechant des Dekanats Borken; 2011 wechselte er in nach St. Lamberti in Coesfeld. Seitdem engagiert er sich auch als Kreisdechant im Kreisdekanat Coesfeld. Im August 2021 übernahm er zusätzlich die Pfarrverwaltung von St. Johannes der Täufer in Lette.

Die Pfarreinführung in St. Willehad ist für Sonntag, 9. Oktober, vorgesehen. Der Umzug nach Oldenburg soll aber schon im September stattfinden.