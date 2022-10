Kreistag verabschiedet Resolution

Die rasant steigenden Energiekosten treffen die Bus- und Zugverkehre besonders – und zuvor sorgte die Corona-Zeit für erhebliche Ausfälle. Allein beim Zugverkehr in NRW wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von fast 395 Millionen Euro erwartet. Gleichzeitig wollen Bund und Land mehr ÖPNV. Sie streben die Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 an und eine Erhöhung des ÖPNV-Angebots um mindestens 60 Prozent. Ehrgeizige Ziele, für die sich auch der Kreis stark macht – und zahlt. Als ein Partner im Münsterland finanziert er den ÖPNV in der Region mit. Damit er gestärkt werden kann, muss aus Sicht des Kreises von Bund und Land mehr Unterstützung kommen.

Hermann-Josef Vogt (SPD) rechnete vor, dass der Kreis Coesfeld sechs Millionen Euro zusätzlich jedes Jahr aufbringen müsse, wenn es bei dem errechneten Defizit bleibe. „Bund und Land sind da in der Verantwortung“, sagte er.

„Es geht hier nicht nur darum, ob man nachts nicht mehr zur Disko kommt“, beschrieb Sabine Schäfer (FDP) das Drama, das bei fehlenden Mitteln aufziehen könnte. „Sondern, ob man nicht mehr zur Arbeit oder Schule kommt.“ Auch Klaus-Viktor Kleerbaum (CDU) betonte, dass die Regionalmittel dringend angehoben werden müssen, hinterfragte aber, ob das so klappt. „Bund und Länder werden sich ja noch nicht einmal beim 49-Euro-Ticket einig.“

Sonja Crämer-Gembalczyk (Linke) sagte, dass man um das Projekt Umstieg auf den ÖPNV nicht mehr umhin komme und deshalb auch die Finanzierung sichergestellt sein müsse.

Niels Geuking (Familie) regte an, dass nicht nur die Abgeordneten aus dem Kreis auf Bundes- und Landesebene eine bessere Finanzierung einfordern sollen, sondern auch auf Europaebene. Dem stimmte der Kreistag zu. Textlich war Heinz-Jürgen Lunemann von der UWG die Resolution zu dünn; er enthielt sich. „Da steht ja so gut wie nichts drin“, meinte er.