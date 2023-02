Kreisweites Leihfahrrad-Projekt geplant

Damit soll unter anderem die Bereitschaft gesteigert werden, den ÖPNV auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen. Da erwarte man durch die Einführung des 49-Euro-Tickets einen Nutzungsschub. „Die Mobilität soll aber nicht mit dem Ausstieg aus dem Bus enden“, so Sendermann. Denn: Der Bus hält ja nicht immer vor dem Betrieb.“ Als Flächenkreis bleibe der Kreis Coesfeld zwar vom Auto abhängig. Dennoch wolle man die Verkehrswende so gut es geht unterstützen. Das Angebot soll sich nicht nur an Arbeitnehmer richten. „Wer es nutzen will, kann es auch nutzen“, betont Stohlreier. Auch für Touristen sei die Nutzung interessant.

Mit dem gemeinsamen Angebot, das an Hauptachsen und Knotenpunkten wie den Bahnhöfen verfügbar sein soll, sollen Ressourcen gespart werden. So kommen in allen Kommunen die gleichen Räder mit der gleichen Technik zum Einsatz. „Das muss ja nicht jeder selbst machen“, meint der Bürgermeister-Sprecher. Auch die Verfügbarkeit von Fördermitteln wird geprüft.