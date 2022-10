Krumme soll bis 2025 bleiben

KREIS Coesfeld

(and). Der Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland hat in seiner jüngsten Sitzung nach Informationen dieser Redaktion beschlossen, den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Heinrich-Georg Krumme (66) als Chef des Instituts mit gut 1300 Mitarbeitern um zwei Jahre zu verlängern. Seine Dienstzeit hätte im kommenden Jahr aus Altersgründen geendet. Jetzt soll Krumme zwei Jahre anhängen – bis Mitte 2025. Dies bestätigte am Dienstag Dr. Kai Zwicker, Landrat des Kreises Borken, als derzeit stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates.