Kundengeschäft und Rendite wachsen

Krumme sieht zudem in dieser Entwicklung einen gesteigerten Nutzen für das Gemeinwohl. „Das Westmünsterland profitiert von unserer Entwicklung, weil wir für die Gesellschaft und die Menschen in den Kreisen Borken und Coesfeld die ,Rendite für die Region’ erneut steigern konnten“, sagt Krumme. Die Bilanzsumme des Kreditinstituts stieg derweil um 700 Millionen Euro.

Weil das Ersparte durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) an Wert verliert, investierten die Sparkassen-Kunden hauptsächlich in Aktien- und Immobilienfonds. Jeder dritte neu angelegte Euro fand in 2021 seinen Weg in die Wertpapierdepots, teilt die Sparkasse in ihrem Geschäftsbericht mit.

Und neben der Rendite tritt für viele Sparer bei ihrer Entscheidung der nachhaltige Sinn der Geldanlage in den Fokus. „Um nachhaltige Geldanlagen geht es in immer mehr Beratungsgesprächen“, informiert die Nachhaltigkeitsbeauftragte Carina Wübbels über einen echten Kundenwunsch. Beides lasse sich wunderbar verbinden und sei bei Kunden beliebt. Vorstandsmitglied Norbert Hypki: „Investmentfonds sind gut für die Rendite und zudem gut für eine nachhaltige Entwicklung“.

Prägend für das Kreditgeschäft war in 2021 der Wohnungsbau. „Erstmals haben wir über eine Milliarde Euro an neuen Krediten für die Schaffung von Wohnraum bereitgestellt“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen Büngeler. Der Betrag verteilt sich auf rund 5500 Finanzierungen für den Kauf, den Bau oder die Renovierung von Immobilien. Das sind fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr. So konnten rund 2800 Immobilien gebaut oder gekauft und rund 2700 Modernisierungen umgesetzt werden. Für Unsicherheit unter Bauwilligen und Investoren sorgt jedoch der plötzliche Stopp der Förderprogramme für Neubauten und Modernisierungen.

Trotz der persönlichen Beratung in den Filialen wurden auch die digitalen Sparkassen-Services 2021 noch häufiger genutzt als im ersten Pandemie-Jahr. „Sechs von zehn Einkäufen werden inzwischen ohne Bargeld bezahlt“, erklärt Norbert Hypki einen dynamischen Trend.

Rund 28 Millionen Euro fließen von der Sparkasse direkt für die Gesellschaft als Rendite in die Region zurück. Hiervon sind 21,5 Millionen Euro Steuerzahlungen, wovon die 28 Kommunen im Westmünsterland direkt 10,7 Millionen Euro an Gewerbesteuern erhalten. 4,4 Millionen Euro haben die Trägerkommunen der Sparkasse als Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse erhalten, die gemeinwohlorientiert verwendet werden. Gemeinnützige Vereine und Projekte sind mit 1,9 Millionen Euro unterstützt worden – einen großen Anteil hieran hatten die vier Spenden-Verdoppelungsaktionen auf www.gut-fuer-das-westmuensterland.de. „Wir konnten in einer für Wirtschaft und Gesellschaft andauernd schwierigen Situation zur Stabilität der Region beitragen“, blickt Krumme zufrieden auf das Geschäftsjahr zurück.