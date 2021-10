Kunst genießen und Kunst erwerben

Kreis Coesfeld

Mit einer feierlichen Vernissage, zu der Kreis-Kulturreferentin Swenja Janning alle Kunstinteressierten begrüßt, startet am Sonntag (10. Oktober) um 17 Uhr die ART Vischering in Lüdinghausen. Bis zum 23. Januar stellen dort etablierte, aber auch aufstrebende Künstler ihre Werke zur Schau und zum Verkauf. Nachdem die Ausstellung im letzten Jahr pandemiebedingt rein virtuell stattfinden musste, freuen sich die Veranstalter diesmal dieses Jahr wieder auf Publikumsbesuch in den Ausstellungsräumen der Burg Vischering. Eine Auswahl der Kunstwerke ist auf www.burg-vischering.de zu sehen. Im Fokus der beliebten Kunst- und Verkaufsschau stehen große Namen wie Joseph Beuys, Markus Lüpertz, H. A. Schult, Per Kirkeby, Jörg Immendorf, A. R. Penck und Armin Mueller-Stahl – neben denen von erfolgreichen und ambitionierten Kunstschaffenden aus der Region, wie etwa Ingrid Teiner, Gabi Dahl und Gan-Erdene Tsend. Da nur maximal 70 Gäste die Vernissage besuchen können, empfiehlt der Kreis Coesfeld allen Interessierten, sich vorab telefonisch unter 02591 / 79900 (Burg Vischering) oder per E-Mail an kultur@kreis-coesfeld.de anzumelden. Der Eintritt ist frei.