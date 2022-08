Nottuln-Darup

(vth). Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen: In Darup ist am Wochenende (6. und 7. August) Kunst und Kultur im ganzen Dorf angesagt. Zur 15. Daruper Landpartie präsentieren die Veranstalter über 50 Künstler verschiedener Richtungen, die ihre Arbeiten in öffentlichen und privaten Gebäuden, Räumen und Gärten zeigen. „Mit dabei viele neue Künstler“, freut sich Marion Tibroni vom Organisationsteam auf das Ereignis. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und der Vorführung von Keramikbrenntechnik. „Die Pferdekutschen pendeln diesmal nicht zwischen die Ausstellungsorten – dafür aber Rikschas“, sagt Marion Tibroni.