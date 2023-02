Land in Sicht für Ärzte

Kreis Coesfeld

Auf dem Land ärztlich tätig werden, ist das eine gute Idee? Zumindest ist es eine, für die zurzeit sehr viel Werbung gemacht wird; Ärztinnen und Ärzte sind umworben wie lange nicht. Sie können unter zahlreichen Jobangeboten auswählen. Über die verschiedenen Möglichkeiten im Kreis Coesfeld wird an einem Info-Tag berichtet, der am 18. März (Samstag) ab 10.30 Uhr in Lüdinghausen stattfindet. Daran beteiligt sich auch Margareta Stadtbäumer, Fachärztin für Innere Medizin in Lüdinghausen.