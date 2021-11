Landrat gegen Reaktivierung

Kreis Coesfeld

(vth). Das Impfzentrum in Dülmen ist vor gerade einem Monat abgebaut worden – und aus Sicht des Kreises sollte es das auch bleiben. Eine Reaktivierung des Impfzentrums, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte, sieht der Kreis als nicht sinnvoll an. Mit dieser Position steht Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr nicht alleine dar. Auch die anderen Münsterland-Landräte sowie Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe sehen die Wiedereinrichtung von kommunalen Impfzentren auf Ebene der Kreise oder kreisfreien Städte „nicht als geeignetes Mittel zur Befeuerung des Impfgeschenehns an“, formulieren sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie verweisen auf die im Bundesvergleich überdurchschnittliche Impfzahlen.