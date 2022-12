Landrat verteidigt Schließung

Kreis Coesfeld

(fab). Eine Kreisstadt ohne eigene Kfz-Zulassungsstelle? Als der Kreis diese Entscheidung Ende der vergangenen Woche bekanntgab, sorgte dies vor allem in Coesfeld und dem nördlichen Kreisgebiet für Ärger. Sowohl in Coesfeld als auch in Rosendahl ärgern sich Auto-Händler nicht nur über weitere Wege, sondern sorgen sich auch um die Einhaltung von Fristen, die für sie oder ihre Kunden bares Geld in Form von Boni oder Fördermitteln bedeuten.