Landrat verteidigt Vorsorge-Kampagne

(vth). Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr verteidigte in seiner Rede zur Haushaltseinbringung die Vorsorgeaktion, die unter dem Hashtag #besserbereit auf Facebook und anderen Online-Portalen des Kreises läuft. Darin bekommen Bürger Tipps, um bei einem Strom- und Heizungsausfall besser vorbereitet zu sein. „Selbstverantwortung von Bürgern ist von zentraler Bedeutung“, so Schulze Pellengahr. Jeder müsse selber Vorsorge treffen, um bei einem Strom- oder Heizungsausfall vorbereitet zu sein. Es sei nicht möglich, dass die Rettungsdienste oder andere Einsatzkräfte in so einem Fall alles vorhalten. Auf Facebook ernten die Tipps auch harsche Kritik, einige Nutzer werfen dem Kreis Panikmache vor. „Es geht uns aber nicht um Panikmache“, betonte Schulze Pellengahr. „Wir wollen auch nicht zu Hamsterkäufen auffordern, sondern zu einer sinnvollen Vorsorge.“

Der Kreis selber überarbeite seinen Katastrophenschutzplan, der mit den Politikern Anfang des nächsten Jahres abgestimmt werden soll.

Die Kampagne unter dem Motto #besserbereit läuft im ganzen Münsterland und Ruhrgebiet. Die Tipps stehen auch auf der Internetseite des Kreises. Welchen Notvorrat an Lebensmitteln sollte man zuhause haben? Was sollte man sonst vorsorglich angeschafft haben, wenn es zu einem Stromausfall kommt? zählt zu den Fragen. Kritisch führen einige User auf Facebook an, dass es Menschen mit Niedriglohn oder Hartz IV nicht möglich sei, Bargeld zurückzulegen, ein Kurbelradio, größere Vorräte oder gar eine Campingtoilette zu kaufen, wie in den Tipps empfohlen wird. Während eine Reihe an Nutzern die Aktion als „Panikmache“ bezeichnet, sind andere für die Tipps dankbar und loben die Kampagne.