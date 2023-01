Landwirte fordern klare Aussagen

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) kam zu spät zum WLV-Kreisverbandstag der Landwirte. Doch als sie gestern schließlich in Senden eintrudelte, hielt sie eine um so aufmunterndere Rede. „Sie haben mein Haus an Ihrer Seite“, versprach die Ministerin den Landwirten. Dass es Veränderungen in der Landwirtschaft geben werde, sei klar, aber diese müssten gemeinsam mit den Landwirten umgesetzt werden. Ziel sei es, den mittelständischen Kern der Land- und Ernährungswirtschaft für die Zukunft nachhaltig aufzustellen. „Deshalb braucht die Landwirtschaft dringend Planungssicherheit.“

Mit rund 250 Landwirten und weiteren Gästen aus Verbänden, Vereinen, Politik und Verwaltung waren fast alle Plätze in der Steverhalle in Senden besetzt.

Unter den Landwirten herrschte Aufruhr. Zu wenig Förderung, zu wenig Klarheit bei den Vorgaben, dann noch die Düngeverordnung, die nun viel mehr rote Gebiete vorsieht als angenommen, und die Pläne der EU, Pflanzenschutzmittel zu verbieten.

Die Landwirte erzielten zwar wieder höhere Preise, aber darum sei noch lange nichts „in Butter“, sagte WLV-Kreisvorsitzender Michael Uckelmann (Dülmen). Hohe Energiepreise und Futterpreise auf der anderen Seite sowie insbesondere fehlende Auflagen für die erforderten Umbauten der Ställe bedrohten die Existenzen. Es könne nicht investiert werden.

Rot sah Gorißen nicht. Sie appellierte an die Landwirte, sich einzubringen. „Wir schaffen das gemeinsam“, sagte sie fast schon „merkelisch“. NRW mit seinen vielen Landwirten müsse mit guten Vorschlägen punkten. In NRW „werden wir eine Strategie zur Reduzierung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erarbeiten“, so die Landwirtschaftsministerin. Das Land greife den Landwirten mit Förderungen und Programmen unter die Arme.

Sendens Bürgermeister Sebastian Täger meinte in seinem Grußwort, dass sich Landwirte fragten, ob Landwirtschaft noch gewollt sei. „Das sollte uns allen zu denken geben.“

Mehr Respekt, mehr Planbarkeit und mehr Verlässlichkeit – das forderten auch aus den Zuschauerreihen Landwirte. Sie wollten wissen, woran sie sind, wie es bei ihnen weitergehen kann, wie sie investieren können, unter welchen Vorgaben. „Ist die Viehhaltung noch anerkannt?“ fragte ein Landwirt. Und wenn nicht, was passiere dann mit all den Flächen? „Bauen wir Lupinen an, importieren wir nur noch Fleisch?“ Vorschläge gebe es viele, „es sind bei weitem keine Lösungen.“

Christoph Daldrup, Ortslandwirt aus Hiddingsel: „Ich habe studiere und viele andere auch. Dieses Von-oben-Herabbehandeln ist unerträglich.“ Er erwarte von der CDU auf Landesebene, dass sie sich „gegen den Mainstream positioniert und Nein sagt“.

Es sei nicht verantwortungsvoll, mit dem landwirtschaftlichen Nachwuchs, der gerne die Betriebe weiterentwickeln wolle, auf diese Weise umzugehen, kritisierte ein weiterer Landwirt. „Wir können nicht mehr fünf Jahre diskutieren.“

WLV-Vorsitzender Michael Uckelmann machte auf das Projekt „Zukunftsbauer“ aufmerksam, bei dem gesellschaftliche Wünsche analysiert würden. Ein Ziel sei es, von dem Image wegzukommen, „dass wir Umweltverschmutzer und Tierquäler sind“.

Widerstand gegen Pflanzenschutzverbot

Heftiger Widerstand der Landwirte gegen die Pläne der EU-Kommission, Pflanzenschutzmittel zu verbieten: „Reduzieren ja, aber das geht eindeutig zu weit“, so Kreisverbandsvorsitzender Michael Uckelmann. In Deutschland könnte ein Pflanzenschutz-Verbot für alle Schutzgebiete kommen – von denen viele landwirtschaftlich genutzt werden. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen sieht allerdings Chancen, dass die Ausweisung der Gebiete gestoppt wird. Es habe sich herausgestellt, dass Deutschland bei der Meldung von Schutzgebieten „fleißiger als andere Länder“ gewesen sei. Denn was sind Schutzgebiete? Andere Länder hätten andere Definitionen, „uns ist klar geworden, dass alles gemeldet wurde, auch, was gar nicht unter Schutzgebiet fällt“.