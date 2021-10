Landwirte: Vorsichtig fahren

„Der Mais steht größtenteils ordentlich auf den Feldern, so dass wir in diesem Jahr von guten Ernteergebnissen ausgehen“, so Michael Uckelmann, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisverbands WLV. Abhängig sei die Ernte natürlich auch von der Bodenbeschaffenheit. „Bei stark gestiegenen Futter- und Energiekosten ist eine gute Silomaisernte gerade für unsere Milchviehbetriebe im Kreis wichtig“, so Uckelmann. Maissilage ist neben Grassilage das wichtigste Grundfuttermittel für Rinder und macht bei Milchkühen sogar etwa ein Drittel der täglichen Futterration aus. Je hochwertiger die Grundfuttermittel sind und je harmonischer sie kombiniert werden können, desto weniger Zukauffuttermittel müssen eingesetzt werden und desto gesünder ist das Futter für die Tiere.

Die Silomaisernte geht nahtlos in die Ernte von Körnermais über. Die können die Fahrbahnen, gerade bei regnerischem Wetter und an Feldauffahrten, eher verschmutzen. „Achten Sie auch auf vermehrten Wildwechsel an den Feldern“, bittet der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. Denn auch für unser heimisches Wild ist die Ernte eine unruhige Zeit. So muss es sich zum Teil neue Ruhe- und Futterplätze suchen. Wildschweine sind beispielsweise eher dämmerungs- und nachtaktiv. Auf der Suche nach einem neuen Zufluchtsort wechseln sie jetzt aber vermehrt auch tagsüber die Straßen. Dies erhöht die Unfallgefahr zusätzlich und ist damit ein Grund mehr, noch aufmerksamer zu fahren und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Laut Jagdverband liegt das Aufprallgewicht eines 60 Kilo schweren Wildschweines bei einem Zusammenstoß mit Tempo 60 bei 3,5 Tonnen.

0 Eine Karte mit Wildunfallschwerpunkten:

https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld