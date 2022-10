Länger als vorübergehend in Puffereinrichtung

Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld rechnet mit einem weiteren Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und auch anderen Krisenländern. „Vor allem in den bevorstehenden Wintermonaten“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in seiner Rede zur Haushaltseinbringung. Die Puffereinrichtung, die der Kreis mit rund 200 Plätzen im Josefshaus im Seppenrade aufgebaut hat, sollte den Kommunen Luft verschaffen, um sich selber um Wohnraum für die Geflüchteten zu kümmern. Inzwischen sind laut Landrat die Möglichkeiten in den Kommunen weitgehend erschöpft. So mussten in Coesfeld, Dülmen und Nottuln Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet werden. Der Kreis werde mit den Kommunen über weitere Unterbringungsmöglichkeiten sprechen. Schulze Pellengahr sagte, er sei überzeugt, dass dies im Verbund mit DRK und Flüchtlingsinitiativen gelingen werde.

Von Viola ter Horst