Langer Stimmzettel mit Parteinamen

Kreis Coesfeld

(vth). Die Vorbereitungen für die Landtagswahlen am 15. Mai laufen beim Kreis und in den Rathäusern auf Hochtouren. Die Stimmzettel für den Wahlkreis 79 Coesfeld II, für den die Kreisverwaltung zuständig ist, wurden in der vergangenen Woche an die sechs Wahlkreiskommunen (Ascheberg, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Senden) geliefert. Die Kommunen geben nun bereits Briefwahlunterlagen aus.