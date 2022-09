Langes Warten aufs Elterngeld: Kreis verspricht Abhilfe

Kreis Coesfeld

(fab). Über drei Monate warten aufs Elterngeld – der Bearbeitungsstau in der Kreisverwaltung ist eine Belastung für junge Familien – und hatte deshalb die SPD-Kreitagsfraktion auf den Plan gerufen (wir berichteten). Eine Bearbeitungszeit von zehn Tagen müsse das Ziel sein, so der Antrag im Kreis-Jugendhilfeausschuss. Keine Kritik an der Verwaltung, sondern eine Bitte um Hilfe sei der Antrag, erläuterte Margarete Schäpers (SPD nun im Ausschuss. Darin, dass die Bearbeitungszeiten dringend verkürzt werden müssten, herrschte große Einigkeit im Sitzungssaal des Kreishauses. Bei der Formulierung eines Beschlusses zur Verbesserung der Situation weniger.