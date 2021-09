„Lassen uns nicht ausbremsen“

„Wir als DGB-Kreisverband haben vor dem Verlag mehrere sehr gut besuchte Mahnwachen durchgeführt“, erläutert Bickhove-Swiderski. Unternehmer Thomas Hoof, der vor vier Jahren mit seiner Firma von Waltrop nach Lüdinghausen umgezogen ist, beschwert sich in der Postwurfsendung nun darüber, dass sein Unternehmen unwillkommen sei, obwohl es 1,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer an die Stadt Lüdinghausen überwiesen habe. Regelmäßig werde sein Unternehmen von „Kreis-SPD- und DGB-Genossen mit hysterischen Presseerklärungen und aufgeregten Mahnwachen belästigt“. Es ist von „Rage der Linksgenossen“ die Rede, die sich gegen die Autoren des Verlags richteten, obwohl diese die „Probleme der Gegenwart wirklich und von allen Seiten“ bedenken würden. Die Postwurfsendung landete offenbar in Lüdinghausen und Seppenrade in den Briefkästen vieler Bürger.

Es sind auch Karikaturen von Stinka und Bickhove-Swiderski abgebildet mit zynischen Bemerkungen. Dabei bezeichnet Hoof Klimaaktivisten als „Fridays-for-Future-Mädels“, die „gegen das Wetter streiken“. Auch die angeblich unfreie Presse geht er an.

Bickhove-Swiderski sagt, die Angelegenheit werde zurzeit auf strafrechtliche Verfehlungen geprüft. Die Devise für den DGB-Kreisvorsitzenden aus Dülmen, der sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus engagiert, laute weiterhin: „Keinen Zentimeter den Faschisten“.

Landtagsabgeordneter Stinka erklärt gegenüber unserer Zeitung, dass er sich von Verunglimpfungen nicht ausbremsen lasse. „Wir werden weiterhin auf rechte Machenschaften hinweisen und dagegen etwas unternehmen“, sagt er.

Bei der Thomas-Hoof-Gruppe war gestern für eine Stellungnahme niemand zu erreichen.

Die SPD im Kreis Coesfeld stellt sich hinter Stinka und Bickhove-Swiderski. Kreisvorsitzender Johannes Waldmann und der Lüdinghauser SPD-Vorsitzende Christian Ehring begrüßen die Arbeit der beiden. Hoof vermische in seinem Schreiben die „ehrenrührige Kritik an den Personen mit seinen Steuerabgaben der letzten Jahre“, meint Ehring. „Wir lassen uns unsere Moral nicht abkaufen“, sagt Waldmann dazu.

Ehring: „Wer sich durch demokratische Rechte wie das der Mahnwache gegeißelt fühlt, ist vielleicht nicht das Opfer, sondern das Problem.“ Auf Steuereinnahmen aus Verlagen, „die mit Hass und Verleumdungen ihre Geld verdienen wollen wir gern verzichten“, so der Lüdinghauser.