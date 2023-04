Lehrermaterial für Entdeckertour

Eine kaputte Kuckucksuhr, eine Reise in die Vergangenheit und wieder zurück ins Heute, ein Ausflug in die echte Natur: Für die sechs Kilometer lange „Kuckucksroute“, die dem Wanderweg D1 rund um Darup kindgerecht folgt, gibt es nun auch eine Lehrermappe. Das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld und der Westfälische Heimatbund sind in dem Kooperationsprojekt der Frage nachgegangen, wie man junge Menschen für Natur begeistern kann und haben einen dicken Materialordner zusammengestellt. Ein Ordner voller Informationen, Aufgaben, Rätsel und Spiele für das nachhaltige Erleben des Kuckucksweges.

„Je früher man mit der Natur konfrontiert wird, je nachhaltiger ist das“, meint Dr. Georg Lunemann, Landesdirektor und Vorsitzender des Westfälischen Heimatbundes, am Donnerstag im Pressegespräch.

Zielgruppe sind Schüler ab Klasse 4, berücksichtigt sind die Lernziele für Sachunterricht, Deutsch, Religion und Kunst sowie die Richtlinien der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, selbst gebürtiger Daruper, freute sich, dass es zu dem „tollen Projekt“, das bereits über ein Begleitbuch und eine Wanderkarte sowie Hörtexte verfügt, nun auch eine Materialsammlung für Lehrer gibt. Somit hätten nun viele Schüler die Chance, auf Entdeckertour zu gehen und die „Kaputte Kuckucksuhr“ zu erwandern.

In der Geschichte landen Opa und seine Enkel Johann und Greta versehentlich in der Vergangenheit. Mit einem hölzernen Kuckuck suchen sie den Weg zurück nach Hause. Dieser ist auch in Wirklichkeit die Markierung der Sechs-Kilometer-Route rund um Darup. Unterwegs – und im Klassenraum – haben die Kinder die Möglichkeit, Themen aus Natur, Kunst, Geschichte und anderen Bereichen kennenzulernen, Rätsel und Aufgaben zu lösen. „Die Lehrer können sich die Themen herausgreifen, die sie wollen“, erklärt Catharina Kähler vom Naturschutzzentrum, die das Projekt leitete. Ein Baustein-System. Aufgaben- und Themenzettel aus der Mappe können kopiert werden – das ganze Material ist dabei auch online verfügbar und kann heruntergeladen werden. Als weiteres digitales Element sind Texte, Filme und Fotos über QR-Codes mit dem Handy abrufbar.

„Darup und die Baumberge wurden für das Pilotprojekt beispielhaft genommen“, erklärt Dr. Silke Eilers vom Westfälischen Heimatbund. „Es lässt sich auch auf andere Regionen übertragen.“ Schon jetzt habe das Projekt, das sich mit weiteren Unterrichts-Bausteinen beliebig erweitern lässt, Vorbildcharakter.

150 Arbeitsmappen sollen an Schulen im Kreis Coesfeld verteilt werden. Im Mittelpunkt steht ein Poster, das die heutige Baumberge-Region darstellt und auf dem sich mögliche Themen und Besonderheiten widerspiegeln, die auch in Wirklichkeit auf dem Rundweg zu entdecken sind. In einem Kapitel der Begleitgeschichte sehen Greta und Johann zum Beispiel Eulen in einem Giebel. Dazu bekommen Lehrer nun unter der Überschrift „Früher- Heute“ Hintergrundmaterial über heimische Eulen in Form von Texten und Filmen sowie Vorschläge für den Unterricht. „Oder die Mühle, die einmal in Darup stand“, nennt Kähler ein weiteres Beispiel. Der Schwenk zurück in die Gegenwart führt von der Mühle hin zur Windkraftanlage – mit entsprechenden kreativen Aufgaben für die Schüler.

Auch Berühmtheiten finden Berücksichtigung. So der Botaniker und erste Landrat des Kreises Coesfeld Clemens Maria Franz von Bönninghausen, der in Darup lebte. Verbunden mit einem Arbeitsblatt für Schüler, über das sie lernen, Pflanzen zu bestimmen, die sie in der Natur aktuell finden.