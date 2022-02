Leichter Anstieg bei Arbeitslosen

Quote klettert auf 2,7 Prozent

Viele befristete Arbeitsverträge laufen zum Jahreswechsel aus. „Nicht immer werden alle verlängert. Betroffene melden sich dann in der Regel zunächst übergangsweise arbeitslos“, erläutert Heiber. Die bislang sonst üblichen vorübergehenden Arbeitslosmeldungen aus witterungsabhängigen Berufen, wie dem Garten- und Landschaftsbau oder dem Baugewerbe, fanden allerdings in geringerem Umfang statt, wie Heiber erklärt. Die Arbeitslosigkeit sei von daher nicht so stark gestiegen wie sonst saisontypisch üblich. Deswegen geht der Arbeitsmarktexperte grundsätzlich weiter von einer im Jahresverlauf sinkenden Arbeitslosigkeit aus.

Der Grund dafür ist auch in der weiterhin hohen Nachfrage nach neuen Mitarbeitern durch die Arbeitgeber der Region. So meldeten die Unternehmen im Kreis Coesfeld im Januar 379 freie Stellen bei der Arbeitsagentur. Das sind 88 weniger als im Dezember und sogar 119 mehr als im Januar des vergangenen Jahres.

„Das ist für die Menschen, die derzeit eine Arbeit suchen, eine gute Situation, denn das Angebot ist vielfältig“, so Heiber.

Gleichzeitig sieht der den großen Bestand offener Stellen aber auch mit Sorge: „Der Fachkräftebedarf und der Fachkräftemangel, in Teilen auch ein Arbeitskräftemangel schlagen hier voll durch.“ Es dauere oft viel länger, bis eine Stelle besetzt sei. Heiber sagt: „Es lohnt sich sicherlich immer auch zu schauen, ob Mitarbeitende im Unternehmen in Sinne bester Personalentwicklung perspektivisch solche Stellen bekleiden können.“ So fördere die Arbeitsagentur nicht nur die Qualifizierung und Weiterbildung von arbeitsuchenden und arbeitslosen Menschen, sondern auch von Beschäftigten.

Die anteilige Quote allein der Arbeitslosen aus dem SGB II-Bereich, die von den Jobcentern der Kommunen betreut werden, steigt um 0,1 Prozent auf nunmehr 1,5 Prozent. In der Betreuung der Jobcenter im Kreisgebiet sind insgesamt 1847 arbeitslose Personen, davon 885 arbeitslose Frauen und 962 arbeitslose Männer.

„Der Start in das neue Jahr ist mit einem leichten Anstieg bei den von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen verbunden, der jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat geringer ausgefallen ist“, kommentiert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im SGB II für den Monat Januar. Eine beunruhigende Entwicklung sieht der Landrat nicht, weil der Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld so gut sei.