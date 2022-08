Lernstationen für mehr Nachhaltigkeit

Klima, Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit: Der Verein Vamos aus Münster will zu diesem Themenkomplex im Kreis Coesfeld aktiv werden und sucht für ein auf zwei Jahre angelegtes Projekt Mitstreiter.

„Wir sind dabei, zusammen mit dem ADFC Radrouten zu entwickeln und wollen an verschiedenen Stellen Lernstationen mit Tafeln installieren“, erklärt Vorstandsmitglied Barbara Issel.

Die ersten Entwürfe der Tafeln für die Lernstationen sollen während der Auftaktveranstaltung vorgestellt werden, die am 2. September im Schloss Senden stattfindet. Unternehmen, Vereine, Initiativen, Kommunen, Schulen und Einzelpersonen können an dem Projekt mitwirken, das unter Schirmherrschaft von Svenja Schulze steht, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. „Mehrere Abgeordnete und Vertreter von Kreis-Einrichtungen haben ihr Kommen bereits zugesagt“, so Issel.

In vielen Orten engagieren sich bereits Menschen für eine gerechte und nachhaltige Welt, hat der Verein Vamos festgestellt. Dieses sozial-ökologische Engagement habe großen Vorbildcharakter. Ihnen gemeinsam sei, dass sie einen Fokus auf Engagement für mehr Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit und eine sozial-ökologische Transformation haben. Als „glokales Engagement“ bezeichnet Vamos diese Aktivitäten – eine Wortzusammensetzung aus global und lokal. „Hier wollen wir ansetzen und im Projekt für mehr Sichtbarkeit sorgen“, erklärt Issel. Die Lernstationen sollen gemeinsam entwickelt werden und können als außerschulische Angebote, aber auch individuelle Erkundungen genutzt werden.

Themenbereiche können sein: Ernährungssystem (Lebensmittel, Landwirtschaft), Wirtschaft (fairer Handel, z.B. Textilien), Energie, Mobilität und Rohstoffe (z.B. Fahrräder) und Globaler Zusammenhalt. „Im Herbst werden die ersten Stationen entwickelt“, so Issel. „Die Vorbereitungen laufen aber schon jetzt auf Hochtouren und wir freuen uns auf inspirierende Beispiele.“

An den fest installierten Lernstationen sollen die Themen einen direkten Bezug zum jeweiligen Ort haben. Ernährung könnte zum Beispiel in der Nähe eines Bauernhofs thematisiert werden. Unterwegs könnten Hofcafés, Läden und weitere Orte besucht werden, so die Idee.

Den gemeinnützigen Verein Vamos gibt es schon seit 1987. Der Verein setzt sich für mehr Solidarität ein und gibt Anstöße für globales Handeln und will Menschen zum Mitmachen bewegen. Vamos kam auf den 3. Platz beim NRW-Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement 2021. Interessierte Mitstreiter melden sich: Tel. 0251/45431; Mail: info@vamos-muenster.de. Die Auftaktveranstaltung am 2. September im Schloss Senden findet um 16 Uhr statt.

| https://vamos-muenster.de