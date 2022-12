Lichterfahrt durchs Behördendickicht

Birgit Schemmer hat keine Lust mehr. Eigentlich wollte sie wie in den Vorjahren eine Lichterfahrt durch Lette organisieren. Der Trecker war schon geschmückt. Mit der Genehmigung habe es zuvor nie Probleme gegeben. In diesem Jahr jedoch seien die Hürden unüberwindbar gewesen. Schweren Herzens habe sie den für das vergangene Wochenende geplanten Trecker-Korso abgesagt. „Schade, dass diese Aktion so viele Steine in den Weg gelegt bekommt“, sagt Schemmer.

„Wir hätten ihn genehmigt“, sagt dagegen Coesfelds Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Die Auflagen allerdings könne man nicht ändern, dafür habe die Stadtverwaltung gar keine Handhabe. Diese ergäben sich aus der Straßenverkehrsordnung und die Bezirksregierung habe mit Nachdruck auf deren Einhaltung hingewiesen. Im Behördendeutsch geht es um eine „Sondernutzung der Straße“, die als „übermäßiger Straßenbenutzung“ (§29 StVO) und „Verbandfahrt“ (§ 27 StVO) genehmigt werden muss.

Das Problem: Da die Lichterfahrten keine landwirtschaftliche Nutzung darstellen, sind sie nur mit schwarzen Kennzeichen, statt der für die Landwirtschaft steuerbefreiten grünen Kennzeichen zulässig. Damit wären die meisten Landwirte aber außen vor.

Auch andere Lichterfahrten im Kreisgebiet standen oder stehen auf der Kippe. Deshalb beschäftigte sich in dieser Woche auch die Bürgermeisterkonferenz mit dem Thema. „Wir würden es gerne ermöglichen“, betont Diekmann mit Blick auf die geplante Fahrt in Coesfeld. „Da ist schon Druck im Kessel“, äußert Bürgermeister-Sprecher Wilhelm Sendermann. Anders als in Coesfeld und Dülmen ist in den übrigen Orten der Kreis für die Genehmigung zuständig.

Aber was hat sich seit den Vorjahren überhaupt geändert? „Nichts“, sagt Eliza Diekmann. Die Auflagen seien deckungsgleich, erklärte auch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr am Rande der Bürgermeisterkonferenz. „Wir können aber die Rechtslage nicht negieren“, so der Landrat. „Wenn irgendwas passiert, wird immer als erstes geguckt, wer das denn genehmigt hat.“ Auch könne er die Polizei nicht anweisen, nicht zu kontrollieren.

Offenbar hat in den beiden Vorjahren niemand so genau hingeschaut. Man habe die Veranstaltungen nur abgesichert, berichtet Polizei-Sprecher Sascha Kappel. „Verstöße gegen das Steuerrecht sind dabei nicht aufgefallen.“ Steuerrecht? Tatsächlich stehe der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum, wenn mit grünen Kennzeichen gefahren werde, sagt Birgit Schemmer. „Wir wollen uns doch nicht bereichern.“ Darüber kann auch Benedikt Wichmann, der die Lichterfahrt in Dülmen ausrichten will, nur den Kopf schütteln. Man könne die Steuerbefreiung auch für einen Monat aussetzen, das sei mit 120 Euro pro Fahrzeug aber verhältnismäßig teuer. Auch so schon stecke genug Zeit, Mühe und finanzieller Aufwand in der Aktion. Und der Erlös gehe an die Dülmener Tafel, da könne von Bereicherung wirklich keine Rede sein.

Auch die Alternativen seien aberwitzig. So könne die Veranstaltung theoretisch auch als Versammlung deklariert werden, was für ihn nicht infrage komme. Auch weil dann vier Ordner pro Schlepper gefordert seien. „Das wären bei 180 Schleppern über 700 Ordner“, so Wichmann. In den vergangenen Jahren hätten vier Polizisten gereicht. Ohnehin seien Lichterfahrten grundsätzlich keine Versammlungen, betont Polizei-Sprecher Kappel.

Auch auf eine Ausnahme für Brauchtum können sich die Landwirte nach zwei Jahren schwerlich berufen. Und eine landwirtschaftliche Nutzung könne sie nicht bescheinigen, sagt Eliza Diekmann. „Rechtlich sauber ist nur die Anmeldung als Veranstaltung“, so die Coesfelder Bürgermeisterin. Dann müsse man aber ehrlicherweise sagen, dass diese deutlich kleiner ausfallen würde als zuletzt. Aber besser kleiner ausfallen als ganz ausfallen. Sie selbst jedenfalls sei offen für kreative Lösungen. Zur Not könne man die Trecker eben auf ein Feld stellen.

Auch bei der Polizei zeigt man sich kooperativ. Man unterstütze die Initiative der Landwirte durch Beratung und Begleitung, teilt Sprecher Kappel mit. Die Polizei empfehle den Teilnehmern, eine Beratung mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Hauptzollamt – und auch das Gespräch mit dem Kfz-Versicherer. „Die Polizei geht davon aus, dass sich die Landwirte rechtskonform verhalten“, so Kappel.

Und der Kreis? Verkündete am Dienstagabend, es seien alle Anträge genehmigt. Dies betrifft Olfen, Lüdinghausen und Rosendahl. Die Genehmigung sei mit den seit Jahren bekannten Auflagen erfolgt, teilt Bodo Dreier aus dem Büro des Landrats mit. Die Kreisverwaltung freue sich über das große Engagement der Landwirte und die Freude der Besucher. Er könne sich auch nicht erklären, warum in diesem Jahr so viel darüber diskutiert werde. Da ist er nicht der Einzige.