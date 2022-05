Literatur-Radtour zum Festival

Mit dem Landesförderprogramm „RKP – Regionales Kultur Programm NRW“ wurden in den letzten 25 Jahren zahlreiche Kulturprojekte im ganzen Münsterland gefördert. Dieses Jubiläum soll am 21. Mai auf dem Gelände des Mühlenhofs in Münster groß gefeiert werden. Für die Anreise zum Festivalort haben sich die Veranstalter etwas Besonderes ausgedacht: Im Kreis Coesfeld lädt der Münsterland e.V. gemeinsam mit den Kulturverantwortlichen aus dem Kreis Coesfeld zu einer kulturellen Radtour von Billerbeck nach Münster ein.

Das kulturelle Programm beginnt um 10.30 Uhr an der Kolvenburg in Billerbeck. Zunächst haben die Besucher die exklusive Möglichkeit, an einer Führung auf den historischen Dachstuhl der Burg teilzunehmen. Im Anschluss lesen die beiden ehemaligen Kulturdezernenten der Bezirksregierung Münster aus ihren literarischen Werken: Hans-Peter Boer und Georg Veit (Coesfeld).

Um 12.30 Uhr geht es mit dem Rad weiter zum Baumberger Sandsteinmuseum. Autor und Poetry-Slammer Andreas Weber liest aus seinen Münsterländer Geschichten. Die zweite Etappe führt die Reisegruppe zur Burg Hülshoff nach Havixbeck. Dort bietet Dominik Renneke einen Einblick in das Center for Literature. Um 18 Uhr trifft die Gruppe am Mühlenhof in Münster ein.

Unter dem Titel „Ein Kessel Buntes“ gibt es dort von 18 bis 22 Uhr einen Jahrmarkt aus Musik, Tanz, Filmkunst, Kindertheater und Performances auf verschiedenen Bühnen. 15 Projekte sind Teil des Abendprogramms. „Das Kulturfestival zeigt die Vielfalt aus 25 Jahren RKP-Förderung im Münsterland. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Sparten präsentieren aktuelle und geförderte Projekte, die Lust machen, Kultur wieder unbeschwert zu erleben“, sagt Stephanie Pausch vom Kulturbüro Münsterland.

Im Anschluss an das Abendprogramm fährt ein kostenloser Bus-Shuttle die Gäste aus dem Kreis Coesfeld um 22 Uhr wieder zurück nach Billerbeck.

Die „Literarische Leezentour“ ist etwa 30 Kilometer lang. Es ist auch möglich, sich der Tour am Baumberger Sandsteinmuseum oder an der Burg Hülshoff anzuschließen. Die Teilnahme an der Führung durch die Kolvenburg in Billerbeck sowie an der anschließenden Lesung ist auch ohne die Teilnahme an der Radtour kostenlos möglich.

Anmeldung per Mail an kolvenburg@kreis-coesfeld.de oder Tel. 02591/79900.

Tickets für die Sternfahrt und „Ein Kessel Buntes“: www.muensterland.com/ein-kessel-buntes.