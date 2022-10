Lkw-Kontrollen mit neuster Technik

Frank Brambrink hat ein geschultes Auge. „Hier fehlt an den Ketten das Emblem“, sagt der Polizeihauptkommissar und weist auf die Sicherung des Baggers, der auf dem Lkw festgebunden steht. So ein Emblem gibt Auskunft darüber, wie alt die Ketten sind.

Der Brummi-Fahrer nickt, ja, das fehlt. Keine großen Diskussionen. Im neuen Prüfwagen des Verkehrsdienstes liest Kommissar Walter Goßling auch gleich am Laptop die Daten aus: Hielt der Fahrer die vorgeschriebenen Ruhezeiten ein? Oder saß er zu lange hinterm Steuer?

„Das neue Fahrzeug kommt zum Einsatz, um für mehr Sicherheit zu sorgen“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, der zugleich Chef der Kreispolizeibehörde ist, am Freitag bei der Vorstellung. Ein Messstab, mit dem sich die die Höhe eines Lkw ablesen lässt (Brambrink: „Er darf höchstens drei Meter hoch sein“), eine Leiter (um in die Ladefläche schauen zu können) und jeder Menge Technik sowie eine gute Stromversorgung befindet sich an Bord. Das fast sechs Meter lange Prüf-Fahrzeug verfügt über zwei Arbeitsplätze mit Laptops und einen Drucker. So können Anzeigen direkt vor Ort gefertigt werden.

„Bisher mussten wir das alles auf dem Schoß im Polizeibulli erledigen“, beschreibt einer der Beamten. Und was nicht vor Ort machbar war, erledigten sie dann später auf der Dienststelle. Jetzt ist die Arbeit komfortabler und zeitgemäßer – ein rollender Arbeitsplatz sozusagen. Das Land NRW stellte den neuen Prüfkraftwagen als weiteren Baustein der Ausstattung der Polizei im Kreis Coesfeld. „Wir sind froh, dass wir nicht nur personell, sondern auch technisch immer besser ausgerüstet werden“, freut sich der Landrat.

Die Polizei-Arbeit sei in den letzten Jahren viel komplexer und digitaler geworden, sagt Dorothea Deppermann, die hiesige Landtagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Innenausschuss. In dem rollenden Büro lasse sich vor Ort vieles erledigen. Die Kontrolle von Lkws erfordere besonderes Material, das in dem Prüfwagen mitgeführt werden könne. Nützlich seien die Kontrollen für alle anderen Verkehrsteilnehmer, denn von den großen Fahrzeugen gehe eine besondere Gefahr aus. Durch die Überprüfung von Lenk- und Ruhezeiten „werden übermüdete Fahrer und damit Unfälle vermieden“, so Deppermann.

So eine Kontrolle ist für die Polizisten keine Sache von ein paar Stunden. „Wir sind den ganzen Tag draußen im Einsatz“, beschreibt Brambrink den Alltag. Und den nächsten und übernächsten Tag wieder – an anderen Kontrollpunkten im Kreis Coesfeld.

Freitag sind die Polizisten auf einem Parkplatz an der B525 bei Coesfeld im Einsatz. Lkws sind in Richtung Holland unterwegs, Viehtransporter rollen in die andere Richtung zur Großschlachterei Westfleisch, Brummis mit Lebensmittel zu Supermärkten.

„Hier ist die Fäkalienklappe noch offen“, bemängelt Goßling gerade einen Schweinetransporter. Das bedeutet, dass Fäkalien unterwegs auf die Straße geraten – „ein Verstoß gegen die Viehverkehrsverordnung“, erklärt er. Und in Zeiten von Afrikanischer Schweinepest und anderen Seuchen sind die Fahrer angehalten, besonders achtzugeben, damit sich keine Viren ausbreiten. „Wir schauen uns bei Viehtransporten auch die Tiere an“, erläutert Brambrink. Ob zum Beispiel genügend Wasser für sie vorhanden ist. Ob sich nicht zu viele Tiere auf dem Transporter befinden.

Immer wieder decken die Polizisten gravierende Verstöße auf. Der Landrat erinnert sich: „Ein Fahrer hatte nicht seine eigene, sondern eine fremde Fahrerkarte im digitalen Kontrollgerät eingelegt.“ Das stelle einen Verstoß gegen das Strafgesetzbuch dar, weil es sich um ein „Fälschen beweiserheblicher Daten“ handele. Dies ermöglicht dem aktuellen Fahrer so beispielsweise illegale Doppelschichten, ohne entsprechende Ruhezeiten zu absolvieren. Die Konsequenz: Eine Strafanzeige.

Dass die Brummi-Fahrer unter Druck stehen, weiß aber auch der Gesetzgeber. „Wenn sie die Ruhezeiten nicht einhalten, ist insbesondere auch der Disponent dran“, sagt Brambrink. Es kann teuer werden für den Fahrer und sein Unternehmen. Um 12 Uhr winken die Polizisten einen Lkw-Fahrer auf den Parkplatz und stellen erhebliche Verstöße gegen Sozialvorschriften fest. Sie erheben eine Sicherheitsleistung von 2640 Euro vom litauischen Unternehmer. Der Fahrer muss zusätzlich 690 Euro zahlen und darf nicht weiterfahren.

Verstöße beim Kontrolltag

Bei sieben großen Lkw (40 Tonnen) lasen die Beamten bei der Kontrolle in Coesfeld am Freitag die Lenk- und Ruhezeiten aus. Von den kleineren Lkw (3,5 bis - 7,5 to.) wurden zehn überprüft. Acht Autos mit Anhänger bzw. Kleintransporter wurden auf den Parkplatz zur Kontrolle gewunken. Zweimal gab es Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Sozialvorschriften, zweimal wegen Ladungssicherung, einmal eine Anzeige wegen Fahren mit geöffneten Fäkalienklappen bei einem Viehtransport. Vier Anzeigen gab es wegen Handy-Nutzung und zweimal Verwarngeld wegen Sozialvorschriften sowie einmal wegen wegen Gurtverstoßes. Einmal gab es erhebliche Verstöße gegen Sozialvorschriften und die Weiterfahrt untersagten die Beamten.