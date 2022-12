Lösung für Lichterfahrten gefunden

Wegen bürokratischer Hürden hatten Landwirte aus Lette ihre Lichterfahrt bereits abgesagt. Auch woanders standen die Touren auf der Kippe. In Coesfeld erklärten die Organisatoren zunächst, dass sie unter den Bedingungen nicht starten wollten – ruderten am Donnerstnachmittag aber nach Gesprächen mit der Stadt zurück. Nun die gute Nachricht: Sie können alle starten. In Olfen, Lüdinghausen, Nottuln und Rosendahl gibt es grünes Licht. Und auch in Coesfeld fahren die Landwirte mit ihren geschmückten und bunt leuchtenden Treckern los. „Alles ist geklärt“, freut sich Sven Hermanns aus Coesfeld. Auch in Dülmen, wo am 18.12. die Lichterfahrt geplant ist, stehen die Zeichen auf Grün. „Wir machen das für einen guten Zweck und wollen die Tafel damit unterstützen“, sagt Mitorganisator Benedikt Wichmann.

Zuvor erlebten die Landwirte ein Hin und Her der Extraklasse. Das Problem: Mit den üblichen grünen Kennzeichen dürfen Trecker nur raus, wenn die Fahrt einem landwirtschaftlichen Zweck dient. Sonst müssen schwarze Nummernschilder dran. Die haben die meisten Landwirte aber für ihre Trecker gar nicht. Und die Kennzeichen wären auch nicht so schnell und so einfach organisierbar. Außerdem sind daran wieder andere Regeln gebunden.

Nun einigten sich die Landwirte mit den Behörden. „Da haben alle mitgewirkt“, freut sich Abbenhaus, dass eine Lösung gefunden worden sei.

Im wesentlichen geht es darum, dass die Tour einen landwirtschaftlichen Charakter haben muss. Es ist nun möglich, auch mit grünen Kennzeichen zu fahren.

Anfangs in der Pandemie entstanden, um Abwechslung zu bringen, soll in diesem Jahr der Fokus ein anderer sein, so Sven Hermanns aus Coesfeld. Er organisiert den dortigen Umzug unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung - Ohne Bauern geht es nicht“ mit. „Wir informieren über Landwirtschaft und regionale Produkte und wollen auf Probleme in der Landwirtschaft aufmerksam machen.“

In Nottuln sind die Veranstalter zu einer anderen Lösung gekommen. Sie haben die Lichterfahrt als eine Demonstration angemeldet – hier gelten wieder andere Auflagen und die Veranstaltung muss mit der Polizei abgestimmt werden. „Das ist alles positiv verlaufen, der Veranstaltung steht nichts im Wege“, sagt Sascha Kappel von der Polizei-Pressestelle.

Geändert hat sich im Vergleich zu den Vorjahren bei den Auflagen eigentlich nichts. Zuständig für die Genehmigung sind die Straßenverkehrsbehörden – für Dülmen und Coesfeld jeweils die Stadt, für die anderen Orte der Kreis. Bei einer Demonstration ist die Polizei gefragt. Der Kreis sagt, er habe alle Anträge genehmigt. „Der Landrat und seine verantwortlichen Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung freuen sich über das große Engagement der Landwirte bei der Organisation und Durchführung der ehrenamtlichen Traktoren-Lichter-Konvois“, teilt der Kreis mit. Gleichwohl seien bei einer solchen Massenveranstaltung alle sicherheitsrelevanten Aspekte und die dazugehörenden verbindlichen Rechtsgrundlagen durch die Veranstalter zu beachten.

Warum überhaupt das Hin und Her, fragen sich viele Landwirte. „Für mich ist das nicht verständlich, warum so eine Diskussion über so eine Tour geführt werden muss“, meint Benedikt Wichmann aus Dülmen.

Termine

Samstag, 10.12.: Coesfeld 17 bis 20 Uhr und Osterwick 17 bis 19 Uhr;

Sonntag, 11.12.: Lüdinghausen 17 bis 19 Uhr und Olfen 17 bis 20 Uhr.

17.12. Darfeld 17.15 bis 19 Uhr und Nottuln 16.30 bis 20.30 Uhr 0 18.12.: Merfeld 17.15 bis 19.30 Uhr und Dülmen