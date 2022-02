Luca-App „ohne Bedeutung“

Eigentlich war die Luca-App dazu gedacht, Besucherdaten in Restaurants, Kneipen, Cafes oder Theatern zu erfassen. Im Infektionsfall sollte das Gesundheitsamt auf die hinterlegten Daten zurückgreifen können, um Kontaktpersonen zu informieren. Gebraucht wird die App inzwischen im Kreis Coesfeld nicht mehr. Eine große Rolle spielte die von ihren Entwicklern einst hoch angepriesene App aber offenbar nie, ergab eine Nachfrage beim Kreisgesundheitsamt. Die Behörde nutzte zusätzlich das System „Iris-Connect“ zur Kontaktnachverfolgung. Beide Systeme sind „für das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld nicht mehr von Bedeutung“, berichtet Paul Kiffmeyer, der für die Koordination und Planung zuständig ist. Persönliche Daten brauchte das Gesundheitsamt von der Luca-App nur selten ziehen: „Nur in wenigen Einzelfällen wurden mit der Luca-App gewonnene Kontaktdaten genutzt“, sagt Kiffmeyer.

Gesundheitsamt benötigte nur in wenigen Fällen Daten

Die Luca-App diente einst zum Einchecken in Geschäfte und Restaurants. Im Falle einer Infektion sollte das Gesundheitsamt schnell Kontaktpersonen ausfindig machen können. Doch nur in wenigen Fällen kam es laut Kreisgesundheitsamt überhaupt zu einer Abfrage der Daten.

Ein Grund: Als die „Eincheck-App“ oder alternativ die Zettel-Variante zum Zuge kam – damals als eine Säule, um die Pandemie zu bekämpfen – , gab es weit weniger Corona-Infektionen als jetzt mit der Omikron-Variante.

Kosten seien dem Kreis nicht für App entstanden. „Wir haben eine kostenfreie Kooperationsvereinbarung als Modellkreis mit Luca“, so Kiffmeyer. Auch die „Iris“-Lösung habe keine Kosten verursacht.

Richtig gut lief es für die Luca-App nie. Schnell stand das System wegen Sicherheits- und Datenschutzbedenken in der Kritik. Die Experten des „Chaos Computer Club“ forderten bereits das Aus der App, kurz nachdem sie ins Leben gerufen wurde. Die Kritik von Datenschützern wuchs. Der Höhepunkt der Pannenserie war dann, als Ende 2021 ein Fall rechtswidriger Datenabfrage der Luca-App in Mainz bekannt wurde. Die Kripo suchte nach einem Sturz mit Todesfolge Zeugen und fragte dafür die Daten der Gästeliste eines Lokals ab. Das war illegal. Bleibt noch die Corona-Warn-App, die in der Pandemie ebenfalls einen wichtigen Part spielt. Im Gegensatz zur Luca-App arbeitet die Corona-Warn-App komplett anonym. Sie speichert keine personenbezogenen Daten. Rückschlüsse auf Namen, Telefonnummer oder Standort des Nutzers sind nicht möglich.