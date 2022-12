Mädchen lernen, Grenzen zu ziehen

„SelbstBestimmt - Love Respect!“ lautet das neue Angebot, mit dem sich der Verein Frauen e.V., Beratungsstelle für Mädchen und Frauen - Fachstelle gegen Gewalt im Kreis Coesfeld, in den weiterführenden Schulen des Kreises für die Selbstbehauptung von Mädchen einsetzt. Dabei hat das Team um Lena Klein und Jennifer Zender das bisherige Konzept des Präventions-Kurses gegen sexualisierte Gewalt überarbeitet und erweitert. Selbstbestimmung sowie „Liebe, Freundschaft und Girlpower“, das sind die Themen, um die sich alles einen Tag lang dreht.

Lena Klein und Jennifer Zender vom Verein Frauen e.V. wollen mit ihrem Angebot einen Raum schaffen, in dem Mädchen alles ansprechen können, was sie bewegt.

„Es geht viel um Grenzwahrnehmung und -setzung“, erklärt Jennifer Zender. Etwa in Fragen der Sexualität. „Nur ja heißt ja.“ Heißt: „Consent - als aktive Zustimmung bei jeglicher sexuellen Handlung begreifen“. Eigene Grenzen zu benennen und Nein sagen sei aber auch im Alltag wichtig, sagt Lena Klein. Es geht zum Beispiel um Fragen wie: Wie reagiere ich, wenn meine Freundin sich ohne zu fragen meine Handynachrichten anschaut? Wie kann ich meinen Geschwistern sagen, dass ich lieber alleine im Badezimmer wäre? Letztlich entscheiden die Mädchen, was sie beschäftigt. „Wir wollen einen Raum schaffen, in dem alles offen angesprochen werden kann“, sagt Lena Klein.

Auch Geschlechterrollen und -stereotypen wollen die beiden Frauen ansprechen und hinterfragen. Wenn sich die Mädchen im Kurs über das gesellschaftliche Frauenbild austauschen fallen oft Begriffe wie schwach, nett, Hausfrau oder Kinderbetreuung. Dies wollen die beiden aufbrechen. Und haben damit offenbar Erfolg: „Ich kann laut sein“, schreibt eine Teilnehmerin im Evaluationsbogen auf die Frage nach neugewonnenen Erkenntnissen. Im Kern gehe es auch hier vor allem um die Frage: „Was will ich? Wie geht es mir damit?“, sagt Jennifer Zender.

Der Kurs enthält auch sexualpädagogische Elemente. „Wichtig ist, dass die Mädchen eine Sprache haben für Sexualität und für ihren Körper“, sagt Lena Klein. Ein immer häufigeres Problem seien auch „Nudes“, also Nacktbilder, die mit dem Handy verschickt werden. Auch die Themen Trans- und Homosexualität sprechen die beiden an. „LGBTQAI+ ist an manchen Schulen ein großes Thema“, sagt Jennifer Zender. „Und scheinbar ist es für einige Jugendliche eine große Herausforderung, wenn sie sich outen wollen.“

Der Kurs ist Teil der Prävention gegen sexualisierte Gewalt. „Und von dieser sind Mädchen und Frauen in besonderem Maße betroffen“, so Lena Klein. Oft gehe es dabei weniger um Sexualität als um Machtausübung. Laut Statistik wird davon ausgegangen, dass sich in einer Schulklasse im Schnitt ein bis zwei Kinder befinden, welche von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Mädchen machen dabei zwei Drittel der Betroffenen aus.

Umso wichtiger sei die Prävention in der Schule. „Da können wir alle erreichen“, sagt Jennifer Zender. Denn die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Billerbeck deckt parallel das Programm für Jungen im Kreisgebiet ab.

Schulen, die mitmachen wollen, können sich unter Tel. 02541/970620 oder per Mail an info@frauen-ev.de bei Frauen e.V., Beratungsstelle für Mädchen und Frauen - Fachstelle gegen Gewalt im Kreis Coesfeld melden. | www.frauen-ev.de